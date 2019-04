Svenska musiktriumfer jubilerar

Berättelsen om hur "Hooked on a feeling" skulle komma att bli en milstolpe i den svenska pophistorien börjar 1971, när producenten Bengt Palmers besöker London och ser musikprogrammet "Top of the pops" på BBC. Där uppträder artisten Jonathan King med en cover på BJ Thomas låt "Hooked on a feeling".

– Jag blev så förtrollad att jag gick en skivaffär på Oxford Street och köpte singeln dagen därpå, säger Palmers till Billboard.