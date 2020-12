Svenska halvfabrikat bland världens saltaste

Livsmedelsverket uppmanar oss att inte äta mer än en tesked salt (6 gram) per dag. I snitt får vi i oss 8–10 gram. Internationellt pågår en debatt om att sänka dosen ytterligare ned till 3,5 gram. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar redan i dag maximalt 5 gram salt per dag.

Natrium som finns i bordssalt binder vätska vilket leder till förhöjt blodtryck. Det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador, påpekar Livsmedelsverket.