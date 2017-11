Alla doktorander vid historiska institutionen på University of Pennsylvania* måste gå igenom ett akademiskt eldprov innan de ens får börja skriva på sina avhandlingar. Under andra eller tredje året förväntas man läsa hundratals böcker och artiklar inom minst tre forskningsfält, för att sedan grillas av professorer med särskild expertis på just dessa områden. Först efter det går man vidare till avhandlingsstadiet.