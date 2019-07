Svenska företaget – slagträ i USA:s politiska mjölkkrig

NEW YORK När Donald Trump svärs in som president 2017 startas en konstinstallation i New York som motreaktion, med en kamera som livesänder anti-Trump-uttalanden dygnet runt. Det dröjer inte länge förrän sändningen kapas av en grupp vita nationalister.

I inspelningar syns männen posera barbröstade, med en stor mjölkdunk i handen. De halsar så att den vita drycken rinner ner för hakan mellan de rasistiska slagorden.