Svenska destillerier med stor uppfinningsrikedom

Det var Carl-Janeffekten som förde smålänningen Per Fritzell till Grythyttan. Men det hela började faktiskt i Norge, när Per besökte sin mormor och smakade på hennes bjudsylt. Efter ett år i skafferiet hade hjortronsylten antagit en djup, fyllig smak med toner av torkad frukt. Tänk om man kunde göra ett vin som smakade så här, tänkte Per där i mormors kök. När tankarna, liksom sylten, mognat gjorde han slag i saken.

Grythyttan var redan då en ort med stor gastronomisk entreprenörsanda. I dag driver Per och hustrun Ingunn Grythyttans Vin strax utanför orten och bjuder in besökare som vill veta mer om produktionen till det kryddigt doftande vineriet. De har även utökat sortimentet med fler drycker, som exempelvis rödvinet Jakt, gjort på blåbär och lingon, det vita vinet Björk av björksav och Rosé gjort på vildhallon, rosenrot och äpple.