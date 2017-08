Svensk trupp ska avskräcka pirater

ME 01 - 15 maj till 15 sep 2009, 152 personer, HMS Malmö och HMS Stockholm, HMS Trossö

ME 02 - 14 april till 16 nov 2010, 277 personer, HMS Carlskorna, två helikoptrar

ME 03 - 6 april till 10 maj 2013, 152 personer, HMS Carlskorna, två helikoptrar

ME 04 - 10 feb till 10 maj 2015, 77 personer, två stridsbåtar och två helikoptrar

ME 05 - Omkr. 1 sep till 10 dec 2016, 34 personer, två stridsbåtar

Källa: Försvarsmakten.