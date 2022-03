Svensk sjöfart till ryska hamnar stoppad

De stora rederibolagen MSC, Maersk och CMA CGM gick tidigare denna vecka ut med att all frakt till och från Ryssland stoppas tills vidare, med undantag från mat, medicin och andra livsnödvändiga varor. Även Asiens näst största fraktbolag till havs, One Network Express, ställer in sina leveranser till och från ryska och ukrainska hamnar.

Rederierna väljer själva om de ska ställa in trafiken eller inte, men enligt Anders Hermansson, tillförordnad vd för den svenska rederiföreningen Svensk sjöfart, går inga svenskflaggade fartyg till och från ryska hamnar just nu.