Svensk-kopplad Ferrell spelar "Hundraåringen"

Will Ferrell spelar hundraåringen Allan Turner. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Skådespelaren kommer också att producera filmen tillsammans med Adam McKay och Jessica Elbaum. För manus står Jason George som tidigare skrivit till Netflix-serien "Narcos".

Men även Felix Herngren och Henrik Jansson-Schweizer, som skrev det svenska manuset, har en del i den amerikanska produktionen som exekutiva producenter.

– USA-remakes kan ligga i luften mycket länge innan de eventuellt blir av, så detta är så jäkla kul. Sedan är det extra kul att det är Will Ferrell som tar sig an det. Han är en briljant komiker, en av mina absoluta favoriter och dessutom med svensk-koppling. Han har varit mycket i trakterna runt Malmköping under sina somrar i Sverige, säger Felix Herngren till Expressens filmblogg Spoiler Alert.

Sedan 2000 är Hollywoodstjärnan gift med den svenska skådespelaren Viveca Paulin och tillsammans har de ett fritidshus i Gnesta, inte långt från Malmköping.

Filmen baseras på Jonas Jonassons bok med samma namn där hundraåringen Allan Karlsson står i centrum när han flyr från sitt ålderdomshem i just Malmköping. Men i den nya versionen har hans efternamn ändrats till Turner.

– Min karaktär, Allan, vet ett och annat om att vara rolig genom att bara vara. Det är något som Will Ferrell är en mästare på. Stor humor med små rörelser. Jag är glad att Allan nu är i hans händer, säger författaren Jonas Jonasson enligt The Hollywood Reporter.

"Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann" nominerades 2016 till en Oscar i kategorin bästa smink. Två år tidigare vann den Biopublikens pris på Guldbaggegalan.

Filmens uppföljare "Hundraettåringen som smet från notan och försvann" hade premiär på juldagen 2016.