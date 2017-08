Svensk från Uppsala blir topprådgivare åt Trump

Donald Trump får in svensken Tomas Philipsson (till höger) i sitt ekonomiska råd.

Tomas J Philipson föddes i Uppsala men bor sedan omkring 30 år i USA. Hans pappa var professor i biomedicin men sonen, Tomas, valde en annan inriktning och studerade i stället matematik i Uppsala för att sedan flytta till USA och läsa ekonomi.

I USA har han haft en framgångsrik karriär som ekonom, där han nu är verksam vid University of Chicago. Han har skapat sig ett namn inom sjukvårdsekonomi och fått flera utmärkelser för sitt arbete.

I måndags tog han nästa steg i karriären när president Donald Trump utsåg Tomas Philipson till medlem i det inflytelserika ekonomiska råd, Council of Economic Advisors.

Här kommer Tomas Philipson bland annat att få den tuffa uppgiften att hjälpa Trump att navigera i den extremt komplexa frågan om hur den amerikanska sjukvården ska finansieras. Förutom arbetet på University of Chicago är Tomas Philipson chef för Health Economics Program for The Becker Friedman Institute.

När Tomas Philipson bodde i Uppsala på 60-talet gick han under smeknamnet ”Bullen”. Den fristående Kina-rådgivaren Frédéric Cho var vän med Tomas Philipson under studieåren. Han minns en ambitiös volleybollintresserad gymnasist.

– Redan då hade man intrycket att han hade ambitionen att flytta till USA, säger Frédéric Cho.