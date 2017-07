Svensk doldis debuterar med major direkt

"Ju högre upp man kommer desto bättre är ju allt organiserat runt omkring. Och på banan är det tjocka ruffar, tajt fairway och så blir man behandlad som om man vore kunglig", säger Elin Arvidsson inför debuten i US Open. Arkivbild. Foto: Göran Söderqvist

Elin Arvidsson från Falkenberg har precis gått 18 hål på Trump National i New Jersey – banan för årets US Open som inleds på torsdag.

Hon låter alldeles upprymd.

– Banan är så fin, alltså verkligen så fin. Det känns så jäkla kul, säger hon till TT.

Banor av den här klassen är ingenting hon är van vid. Hon tävlar i vanliga fall på Symetra-touren, den under LPGA, men lyckades via en kvaltävling i Chicago ta sig in i US Open som blir hennes LPGA-debut – tillika majordebut.

Efter 36 hål i 37-gradig värme fick hon sin efterlängtade biljett till tävlingen.

– Jag har inte varit i närheten av det här innan, och det är inte så att jag börjar med någon liten LPGA-tävling heller, det är liksom en av de största.

Störst skillnad mot vardagen på de mindre tävlingarna är allt runt omkring. Här finns läktare med folk som kollar när de tränar utslag – och mängder av barn som vill ha autografer.

Arvidsson beskriver det som att hon behandlas "som om hon är någon i kungafamiljen".

– Man blir så bortskämd alltså. Alla spelare får varsin Lexus att köra runt i, och sen när jag kom fram hit till banan så kom någon och öppnade dörren och tog ut mina klubbor och jag bara tänkte "men jag kan ju lyfta". Det är helt sjuk, jag fattar ingenting, säger hon och skrattar.

– De andra 51 veckorna om året är det ju inte så här så jag är överlycklig.

Elin Arvidsson är född och uppvuxen i Falkenberg men flyttade till USA för att plugga på universitetet och spela college-golf för Texas Tech. Efter sin examen för två år sedan beslutade hon sig för att stanna kvar och försöka slå sig in på LPGA-touren.

I praktiken innebär satsningen att hon bor i en kappsäck. Hon har en liten bil och det hon äger får plats i den. Sedan flyttar hon runt mellan olika värdfamiljer, utan någon fast punkt.

– Det låter ju väldigt konstigt, men det har bara att göra med attityd – tänker man att det går bra och att det inte är någon fara så går det bra. Jag försöker tänka så, annars hade jag nog inte klarat av det.

Och tanken på att vända hem till Sverige och försöka få ett "vanligt" jobb har aldrig ens slagit henne.

– Det är jättetufft. Det är så många bra spelare så konkurrensen är jättehård. Men vi hoppas att vi (hon tillsammans med tränaren Todd Kold) löser det helt enkelt.

Att hon lyckats kvala till en av de största tävlingarna är ett ordenligt steg på väg mot målet.

– Det är ju skitstort, men samtidigt också en belöning för all träning man lägger ner. Att man ser att vi kommer framåt, blir bättre. Det är en otrolig sporre att få göra något sånt här.

Fakta: Elin Arvidsson Ålder: 24, fyller 25 i slutet av juli.

Född: Falkenberg.

Klubb: Falkenbergs golfklubb.

Tränare: Todd Kolb, Sioux Falls, South Dakota.

Resultat i år: Tre starter på Symetra-touren (undertour till LPGA) varav två missade kvalgränser och en 26:e-plats. Fyra topp tio-placeringar på Cactus-touren varav en seger.

Aktuell: Kvalade in till US Open via en tävling i Chicago.