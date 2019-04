Svedbergs minskar omsättning och rörelseresultat

(Finwire) Badrumsinredaren Svedbergs redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Omsättningen uppgick till 161,1 miljoner kronor (168,7), en minskning med 5 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 14,2 miljoner kronor (19,9), med en rörelsemarginal på 8,8 procent (11,8). Resultatet före skatt var 14,0 miljoner kronor (19,3). Resultatet efter skatt blev 10,7 miljoner kronor (15,1), en minskning med 29 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,50 kronor (0,71), vilket innebär en minskning med 30 procent mot föregående år. Under kvartalet blev resultatet och marginalen lägre jämfört med föregående år. "Det är fortsatt den något minskade omsättningen i kombination med ökade råvarupriser och försvagad valuta som påverkar kvartalets lägre resultat. Vi ser att våra genomförda prishöjningar ger successiv effekt och förväntar oss att under det andra kvartalet se fortsatta positiva marginaleffekter av vår genomförda prisökning, genomförda produktlanseringar samt den förbättrade produktionseffektiviteten genom insourcing av möbeltillverkning till Dalstorp", skriver bolagets vd.