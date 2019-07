Svedbergs säljer badrumsinredning i Norden. Bolaget grundades ursprungligen 1920 och på 1960-talet började Svedbergs tillverka badrumsskåp.

Svedbergs (23,20 kr) är en leverantör av badrumslösningar. Bolaget säljer diverse produkter som möbelserier, dusch, badkar, tvättställ, blandare, wc etc. Kort och gott inredning för badrum.

Försäljning sker via återförsäljare både till konsument och byggmarknaden under de två varumärkena Svedbergs och Macro Design (förvärvades dec 2016). Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Finland. Svedbergs har cirka 230 anställda.

Cirka 75 procent av produkterna tillverkas i bolagets egna anläggningar i Dalstorp och Laholm. Huvudkontoret ligger i Dalstorp i Västergötland.

Idag släpper bolaget rapporten för andra kvartalet. Några utvalda siffror finns nedan.

Svedbergs Q2 2019 Q2 2018 R12M Omsättning 159 Mkr 167 Mkr 614 Mkr Tillväxt -4,9% 0% -4% Bruttomarginal 43,5% 42,6% 42,0% Rörelseresultat (Ebita) 18,6 Mkr 18,4 Mkr 58,3 Mkr Rörelsemarginal 11,7% 11,0% 9,5% Vinst per aktie 0,65 kr 0,63 kr 1,95 kr

Omsättningen i andra kvartalet sjönk 5 procent. Sverige som står för 75 procent av försäljningen tappade 4 procent mot föregående år.

Ökade råvarupriser och negativa valutakurseffekter har påverkat bruttomarginalen negativt senaste året. Svedbergs har under 2019 genomfört en del prishöjningar som nu fått genomslag med stärkt bruttomarginal som följd. Det är bra. Men tillväxten måste öka framöver om resultatlyftet skall bli bestående.

Svedbergs lyfter själva fram Ebita-resultatet, alltså före immateriella förvärvsavskrivningar. Detta stärktes till 18,6 Mkr (18,4).

Under kvartalet har bolaget investerat drygt 13 Mkr i nya maskiner som skall effektivera produktionen, samt ombyggnation av fastighet i Dalstorp.

I december 2016 förvärvade Svedbergs Laholmsbolaget Macro Design som säljer duschkabiner och duschväggar för 185 Mkr.

Segment Q2 2019 Svedbergs Macro Design Omsättning 113 Mkr 45,8 Mkr Andel av koncern 71% 29% Tillväxt -5% -6% Rörelseresultat (Ebita) 15,0 Mkr 3,6 Mkr Ebita-marginal 13,3% 7,9%

Utvecklingen för de båda segmenten under andra kvartalet var ganska likartad som under helåret 2018. Svedbergs utgör cirka 70 procent av intäkterna och har en högre marginalbild. Under 2018 omsatte Svedbergs 448 Mkr med en Ebita-marginal på 10,7 procent (11,7).

Även Macro Design minskade omsättningen under såväl andra kvartalet som helåret. I fjol bidrog Macro Design med 175 Mkr i omsättning och marginalen landade på 5,9 procent (7,7).

Koncernens två varumärken skiljer sig en del åt. Svedbergs har en lång anrik historia med nästan 100 år på nacken. Alltså ett välkänt och etablerat varumärke.

Macro Design startade 1985 med fokus på badfackhandel. De båda varumärkena har olika positioner och kompletterar varandra väl enligt vår bedömning.

Att stor del av produkterna (över 75 procent) tillverkas i bolagets egna anläggningar är positivt. Dels för bruttomarginalutvecklingen samtidigt som bolaget får högre kontroll gällande flexibilitet, ledtider, logistik etc.

Koncernen har överlag haft svårt att växa försäljningen det senaste decenniet. Ökningen från 2017 och framåt beror på förvärvet av Macro Design. Verksamheten uppvisar normalt sett inga större kvartalsvariationer annat än att tredje kvartalet normalt sett är något svagare omsättningsmässigt.

Utsikter

Bolagets projektsida som vänder sig till grossister, större byggföretag och tillverkare påverkas generellt av byggkonjunkturen. Konsumentsidan är beroende av nyttjandet av Rot-avdrag och i förlängningen faktorer som högre räntor, fallande bostadspriser etc.

Nedan följer våra prognoser för de kommande åren.

Svedbergs Börskurs: 23,20 kr Antal aktier (miljoner): 21,1 Börsvärde: 490 Mkr Nettoskuld: 220 Mkr VD Per-Arne Andersson Styrelseordförande Anders Wassberg SvD Börsplus huvudscenario 2018 2019E 2020E 2021E Omsättning 622 615 627 634 - Tillväxt -2,7% -1,2% 2,0% 1,0% Rörelseresultat (Ebita) 58 58 63 70 - Rörelsemarginal 9,3% 9,5% 10,0% 11,0% Resultat efter skatt 41 38 42 47 Vinst per aktie 1,93 1,78 1,98 2,25 Utdelning per aktie 1,25 1,25 1,40 1,60 Direktavkastning 5,4% 5,4% 6,0% 6,9% Avkastning på eget kapital 25% 22% 22% 23% Operativt kapital/omsättning 32% 32% 33% 33% Nettoskuld/EBIT 3,4 3,0 2,7 2,2 P/E 12,0 13,0 11,7 10,3 EV/EBITA 12,2 12,1 11,3 10,2 EV/Sales 1,1 1,2 1,1 1,1

Vi räknar med att Svedbergs växer ett par procent per år och att rörelsemarginalen kan förbättras till 11 procent. Det är ungefär i linje med vad bolaget presterade 2017 men lägre innan förvärvet genomfördes. Första halvåret 2019 var marginalen drygt 10 procent. En multipel på 10 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på cirka 25 procent.

Koncernens finansiella målsättning är att växa försäljningen 10 procent samt nå en rörelsemarginal (Ebita) på 15 procent. I det optimistiska scenariot räknar vi med att Svedbergs närmar sig rörelsemarginalmålet samtidigt som tillväxten accelererar något. Då finns sannolikt bra uppsida i aktien.

Risken är att försäljningstappet fortsätter samtidigt som marginalerna tar styrk. Då är nedsidan relativt stor. Bolaget är ganska högt skuldsatt med en nettoskuld på 220 Mkr per den 30 juni (ingen väsentlig påverkan från IFRS 16 finns).

Svedbergs har ganska nyligen bytt VD. Per-Arne Andersson tillträdde i början på februari i år och kommer närmast som VD från CC Höganäs AB. Dessförinnan har Per-Arne bland annat arbetat på Kinnarps som säljer kontorsmöbler.

Börsplus slutsats

Ledningen uppger att efterfrågan på marknaden är i nivå med föregående år. Avkastningspotentialen blir drygt 20 procent om vi använder EV/Ebita 10 gånger ett par år ut. För ett relativt konjunkturkänsligt bolag så vill vi gärna ha större säkerhetsmarginal än så. Vi landar således i ett neutralt råd.

Svedbergs tio största ägare Andel Stena 25,94% Nordea Fonder 11,60% If Skadeförsäkring AB 11,45% Ernström & C:o AB 7,17% JRS Asset Management AB 4,14% Avanza Pension 2,55% Sune Svedberg 2,20% Ida Svedberg Sandström 2,08% SEB Fonder 1,50% Nordea Funds (Lux) 0,89% Källa: Holdings

___________________________

