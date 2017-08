Svenska Dagbladets artikel 18 augusti 1977.

Den 18 augusti 1977, två dagar efter Elvis Presleys död, hade SvD rubriken ”Han dog som en fördetting” på förstasidan. Artikelförfattaren skriver att ”det beklämmande med Elvis är att han sedan åtskilliga år beskrivits som en föredetting. Elvis dog för finsmakarna år 1960, då han kom ut med sin mest framgångsrika platta ”O sole mio”.

I en annan artikel samma dag skriver man att ”Elvis Presley har varit en patetisk figur de senaste åren i de amerikanska kändistidningarna, en pussig före detta tonåring som ideligen gjort försök att göra comeback”.

Dessutom får dödsfallet litet utrymme, mindre än en halv sida.

Detta är en stor kontrast till hur medier i dag behandlar avlidna stjärnor, som i vissa fall knappast varit på toppen av sin glansperiod. Förra året utgör ett utmärkt exempel då ”En av de största i vår tid” kunde varit rubriken för vem som helst av David Bowie, Prince, George Michael och så vidare. Att vi dessutom rapporterar varje gång en amerikansk b-kändis går ur världen tyder på samma typ av fascination för underhållningsindustrin och dess döda kändisar.

Vi svenskar är inte ensamma om denna fascination. I en studie från University of South Carolina undersöktes vilka yrkesgrupper som fanns representerade i runor i The New York Times åren 1900, 1925, 1950, 1975 och 2000, och man fann att personer inom idrotten och i underhållningsbranschen var de sjunde mest omskrivna år 1900. Hundra år senare toppade de listan.

Lyra Koli skrev i en mycket läsvärd krönika i SvD om de senaste årens nekrolog-klimat där kulturskribenterna ”kastar sig på tangentbordet och tävlar om att skriva det mest rörande hjälteporträttet som läggs upp på nätet av redaktionerna samma dag, eftersom nyhetsvärdet ju sjunker i takt med att kroppen kallnar”.

När det gäller avlidna kändisar tycks vi alltså ha gått från respektlöshet till en avsaknad av kritiskt tänkande. Om inte annat går det inflation i hyllningarna, inte kan väl alla popstjärnor som dör varit sin tids största?

Jag tycker att 1977 års rubrik är opassande. Samtidigt finns det något befriande och mer ärligt över detta burdusa förhållningssätt. Varför ska vi förhålla oss okritiskt till en konstnärs verk när denna är död?

”It’s now or never, come hold me tight” sjöng kungen av rock melankoliskt. Kanske misstänkte han inte bara att kärleken mellan partners var övergående, utan även den mellan artist och publik.

Men han skulle inte ha oroat sig – 40 år senare, hörs inget annat än hyllningskörer. Detta är dock inte nödvändigtvis att föredra. Som Lyra Koli skriver i sin artikel: den enbart hyllande tonen förvandlar konstnären till en förstelnad byst. Verklig uppskattning visar den som vågar se sprickorna.

