SvD:s läsare avgör sista finalplatsen – rösta nu

Kan potatis ersätta plast? Kan en databas skriva dina texter? På högsta nivå, 13:e våningen i Stockholms finanskvarter, har nu tävlingen Framtidens entreprenör gått in i ett avgörande skede.

På storbild från New York checkar Sophie Stenbeck in via länk. I övrigt blir det ett klassiskt jurymöte i Carnegies styrelserum där investerarproffsen Ann Grevelius och Charlotte Ljung samt entreprenörerna Peter Dahlberg och Elsa Bernadotte är på plats, liksom Carnegies vd Björn Jansson.