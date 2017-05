SvD:s Ida Theréns artiklar blir bok

Ida Therén. Foto: Max Brouwers

Hallå där Ida Therén, litteraturkritiker i SvD och kulturjournalist, som kommer ut med boken ”Frihet, jämlikhet & systerskap”.

Vad är det här för bok?

– Det är mina samlade artiklar, best of, under tio år, 2007-2017. Många har varit publicerade i SvD. Här finns texter som varit publicerade i allt från lokaltidningar till tidskrifter som Bang. Här finns också texter från nätsidor som Familjeliv.

Vad kretsar artiklarna kring?

– Jag återkommer till gränslandet konst, litteratur, teater och dans. Ofta är det en ung kulturscen jag skriver om, det är ju artiklar skrivna när jag varit mellan 21 och 31 år. Ett ämne jag ofta återkommer till är det som kallas empowerment, att stärka människor i att lita på sig själva och inte bry sig så mycket om vad som förväntas av omgivningen. Det återkommer jag till, kanske för att jag själv alltid varit lite udda.

Är titeln en anspelning på 70-talsboken ”Frihet, jämlikhet, systerskap”?

– Inte en medveten anspelning (skratt). Men visst hör jag hemma i den feministiska traditionen. Systerskapet, att vi backar varandra, är centralt. Men den svenska feminismen kan vara ganska hård, tycker jag. Det finns många sätt att vara kvinna på, och jag gillar en lite mer tillåtande feminism.