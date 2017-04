SvD väljer: kulturen du bör ta del av just nu

Lysande konst under depressionen

Edward Hopper, ”Gas”, 1940. Foto: Royal Academy

Konst, ”America after the fall: painting in the 1930’s” på Royal Academy i London

Krocken mellan det framväxande moderna samhället och depressionens misär i USA blev våldsam. Samtidigt upplevde konst och litteratur en blomstringstid. Utställningen i London visar kraften i epokens måleri.

Charles Sheeler, ”American Landscape”, 1930. Foto: Royal Academy