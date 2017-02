SvD väljer filmer: 90-talets kultsuccé får uppföljare

En nyzeeländsk Sugar Man

Ur ”Poi E: The story of our song”. Foto: Berlins filmfestival

”Poi E: The story of our song”

Detta är berättelsen om nyzeeländske popidolen Dalvanius Prime, en maori-James Brown av Barry Whites storlek i alla bemärkelser. 1984 spelade han in låten ”Poi E” tillsammans med The Patea Maori Club och fick en nationell topphit som slog ut Michael Jackson, Madonna och alla andra med råge. Många är de som söker efter en ny ”Searching for Sugar Man” och Tearepa Kahi kan faktiskt ha fatt i just något sådant i denna fascinerande dokumentär.