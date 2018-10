Denna understreckare publicerades ursprungligen den 20 oktober 1969 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Två böcker som båda berättar om Sveriges problem under andra världskriget och Svenska Dagbladets roll i opinionsbildningen publiceras samtidigt. Det är fortsättningen på SvD:s förre huvudredaktör Ivar Andersons memoarer och Torvald Höjers postumt utgivna arbete om Svenska Dagbladet under andra världskriget. Böckerna recenseras i denna artikel av professor Sten Carlsson.

SvD:s förstasida den 3 november 1940.

Om de svåra problem som andra världskriget medförde för svensk politik, nyhetsförmedling och opinionsbildning, berättar två nyutkomna böcker, som innehållsmässigt står varandra mycket nära och av en händelse kommit att publiceras samtidigt. Den ena är Ivar Andersons memoarskildring Från det nära förflutna. Människor och händelser 1940–1955 (Norstedts, inb. 45:-), som är en fortsättning av författarens i fjol utgivna bok "Åsyna vittne. Människor och händelser i press och politik 1914–1940". De femton år, som den nya volymen omspänner, är identiska med Ivar Andersons tid som Svenska Dagbladets huvudredaktör. Mer än halva utrymmet är ägnat andra världskrigets tid, som är temat för den andra framställningen, Torvald Höjers postumt utgivna arbete Svenska Dagbladet och det andra världskriget september 1939–maj 1945 (Almqvist & Wiksell; Stockholm studies in history 14, 23:-). Boken förelåg färdig vid författarens bortgång 1962 och har nu befordrats till trycket av hans maka Solvig Höjer. Den var skriven för det stora verket Svenska Dagbladets historia, vars två första band utkom 1960 och 1965, men har på grund av "mellankommande omständigheter" publicerats separat. Enligt vad Ivar Anderson upplyser i förordet till sin bok, är det dock avsikten, att Höjers redogörelse skall ingå i nästa (tredje) del av Svenska Dagbladets historia. De tekniska problem som nu kan möta ett sådant arrangemang, bör inte stå i vägen, eftersom Höjers sakkunniga och värdefulla skildring är omistlig för den stora historiken.

I Höjers skildring är Ivar Anderson jämte den politiske redaktören Otto Järte den givne huvudpersonen. Han har också haft tillgång till Andersons anteckningar och korrespondens, liksom denne har kunnat utnyttja Höjers manuskript. Gemensam för de båda författarna är en allmän kulturkonservatism, som innefattar en hög uppskattning av västerländsk frihet och nordisk gemenskap i kombination med en stark misstro mot all infiltration och aggression från totalitära makters sida. Någon full kongruens föreligger dock inte i sättet att nalkas de historiska problemen. Höjer ser på det hela med vetenskapsmannens distans och söker efter helheten och den röda tråden. Mycket sällan uttalar han någon kritik mot Svenska Dagbladet. En enda gång påtalar han en flagrant felbedömning, nämligen när tidningen, närmast Ivar Anderson, i oktober 1941 räknade med en snar tysk seger i öster, en prognos som kort därpå ändrades, sedan Anderson konfronterats med den dystra stämningen i Berlin. I memoarerna nämnes detta misstag mera i förbigående, men i gengäld förekommer en rad andra kritiska reflexioner, som inte har någon motsvarighet hos Höjer. Ivar Anderson påverkas i hög grad av minnen från den psykiska press, under vilken han arbetade, och han tycker nu efteråt, att han ibland borde ha varit mera bestämd och karsk i sina uttalanden. Han skryter inte, men han har inte heller någon anledning att ta avstånd från de principer som han följde under krigsåren. "Vi var", skriver han, "inga hjältar och behövde aldrig bli martyrer. Men det behöver inte betyda att vi var fega stackare eller opportunister".

Krigsutbrottet den 1 september 1939 skapade inte några svåra partipolitiska motsättningar i Sverige; alla var överens om neutralitetslinjen. Den första stora kontroversen kom i november, när Finland råkade i farozonen. Både högerledningen och Svenska Dagbladet – närmast företrätt av Otto Järte – tog då parti för utrikesminister Rickard Sandlers förslag om ett befästande av Åland i svensk-finsk regi. Numera antyder Ivar Anderson en viss skepsis mot realismen i dessa planer, som ledde till Sandlers avgång. För högerpolitiken var det utan tvivel en belastning, att man engagerat sig för en linje, som innebar ett åsidosättande av ålänningarnas egna önskemål och som utsatte det illa rustade Sverige för stora risker utan att ge Finland något stöd på de strategiska punkter som verkligen var hotade.

Finska vinterkrigets utbrott ledde till bildandet av en svensk samlingsregering. Både Otto Järte och Ivar Anderson – den senare hade då ännu inte inträtt i Svenska Dagbladet – hyste betänkligheter mot att högern deltog i en dylik ministär, och Anderson avböjde för egen del att bli statsråd. Nu efteråt ser han mera positivt på denna regering och inte minst på högerledaren Gösta Bagges insatser. För Svenska Dagbladet som opinionsbildare var det dock en fördel, att tidningen från början markerade en viss distans mot regeringen. Detta underlättade en kritisk hållning mot den förda politiken under finska vinterkriget, särskilt i frivilligfrågan, och under tiden närmast efter den tyska ockupationen av Norge. Då Bagge helt naturligt var mera bunden till den officiella linjen, än Svenska Dagbladet var, uppstod här en dissonans mellan honom och Ivar Anderson. Tidningen fann dock, när det gällde hjälpen till Finland, vida mer förståelse hos Bagge än hos statsråden Axel Pehrsson-Bramstorp, Gustaf Andersson i Rasjön och Ernst Wigforss, vilka var märkvärdigt likgiltiga för grannfolkets svåra betryck.

Under den tyska övermaktens kulminationstid 1940–41 gick både Stockholms-Tidningen och Aftonbladet längre i tyskvänlighet än regeringen, vars eftergiftspolitik i allmänhet stöddes av Dagens Nyheter och Social-Demokraten. Svenska Dagbladet fick därigenom en viss särställning. Enligt Höjers formulering var tidningen då "den enda egentliga företrädaren inom den stora huvudstadspressen för den svenska frihetslinjen". På ett annat ställe skriver han något försiktigare, att Svenska Dagbladet under åren 1940 och 1941 "troligen" var den bland de stora tidningarna, som intog den självständigaste hållningen mot samlingsregeringens politik. Så länge som någon ingående komparativ undersökning inte föreligger, är sistnämnda uttryckssätt att föredra.

Säkert är, att Svenska Dagbladet ofta uttalade sig skarpt om den tyska politiken. En journalistisk höjdpunkt var Otto Järtes artikel "Martyrernas blod" i februari 1941 med anledning av tio dödsdomar i Bergen. Vid flera tillfällen förekom också tyska

missnöjesyttringar med anledning av tidningens uttalanden. Höjer kan med hjälp av tyska akter sprida åtskilligt ljus över dessa reaktioner. Bland det av Ivar Anderson framlagda källmaterialet från åren 1940-41 kan särskilt nämnas hans anteckningar från utrikesnämndens sammanträde den 9 april 1940, då kronprins Gustaf Adolf gjorde ett starkt intryck genom sitt bestämda hävdande av Sveriges suveränitet och självständighet gentemot väntade tyska krav.

Brytningen mellan Tyskland och Sovjetunionen midsommaren 1941 och Finlands nya situation skapade i viss män ett nytt opinionsläge.

I motsats till många andra tidningar glömde Svenska Dagbladet inte bort Finland under krigsperioden 1941–44. Kontakten med det östra grannlandet var god, och Ivar Anderson har mycket att berätta om de finländska politikernas uppträdande; Risto Ryli hörde till de gestalter som förbryllade och i någon mån skrämde honom. Utan att solidarisera sig med de finsknationella storhetsdrömmarna visade tidningen stor förståelse för Finlands svåra ställning. Den blåögdhet, som så ofta har kännetecknat svensk opinion vid bedömandet av sovjetrysk politik, har aldrig satt sin prägel på Svenska Dagbladets ställningstaganden.

Gentemot Tyskland intog tidningen även efter 1941 en i princip kritisk hållning och hade ofta anledning till missnöje med regeringens restriktiva presspolitik. Dock var tidningen mera återhållsam i sina omdömen än t.ex. Göteborgs Handelstidning. Höjer nämner särskilt Svenska Dagbladets kritik av Torgny Segerstedts "antisvenska" formulering i maj 1944 om detta "trilska lilla land, som vill tjäna pengar till priset av brittiska och amerikanska pojkars liv", och dess avståndstagande från Handelstidningens försök i december 1944 att försvara den sovjetryska annexionen av de baltiska staterna. Höjer påminner emellertid också om Järtes beundran för Segerstedt, speglad bl.a. i hans nekrolog den 1 april 1945. Ivar Anderson pekar på de många oberäkneliga inslagen i Segerstedts publicistik under krigsåren men är inte beredd att vidhålla alla sina egna kritiska omdömen från denna tid; "han hade rätt i princip", heter det om Segerstedt.

Till bilden av Svenska Dagbladets attityd mot Tyskland hör, att tidningen avvisade kraven på att alla vetenskapliga och idrottsliga förbindelser med detta land skulle avbrytas. Tidningen ville inte sätta likhetstecken mellan Tyskland och Hitlerregimen. Själv hade Ivar Anderson under åren 1942–44 ganska goda men givetvis mycket hemliga kontakter med tyska motståndsmän, som försökte att via sina svenska kanaler förmå västmakterna att uppmärksamma oppositionen inom Tyskland och att avstå från sitt krav på ovillkorlig kapitulation, varigenom olika tysk i grupper svetsades samman. Dessa strävanden hade ingen framgång, och motståndsrörelsen själv kvästes i blod. Flera av de tyskar som Ivar Anderson och hans vänner kom i kontakt med, blev avrättade, t.ex. legationsrådet Adam von Trott zu Stolz; Ivar Anderson har i sin bok tagit in ett fotografi, vari man ser denne vänta på sin dödsdom. Till de få ledande motståndsmän som överlevde hörde överstelöjtnanten Theodor Steltzer, vars liv enligt Ivar Anderson räddades efter ingripande av norska och svenska vänner, vilka vidtalade Heinrich Himmlers massör Felix Kersten.

Efterkrigstiden medförde nya problem. Till de mest skakande händelserna hörde baltutlämningen. Ivar Anderson var i december 1945 den ende i utrikesnämnden, som bestämt avstyrkte att de olyckliga balterna prisgavs under trycket av en politisk stämning, som kan karakteriseras som en blandning av cynism, naivitet och meningslös feghet. Ivar Andersons hållning kontrasterar på ett välgörande sätt mot regeringsmajoritetens. Hans försök att i någon mån minska utrikesminister Östen Undéns ansvar för det skedda hedrar hans goda hjärta men ändrar ingenting i sak. Anderson vill för sin del lägga huvudansvaret på Wigforss.

När det gällde Sveriges anslutning till Atlantpakten, intog Svenska Dagbladet i princip samma hållning som Undén, ehuru delvis på andra grunder. Ivar Anderson var själv inte så skeptisk mot pakten som Otto Järte men ansåg, att hänsynen till Finland måste fälla utslaget. För den samlade borgerligheten var det en lycka, att Svenska Dagbladet i denna fråga inte gick på samma linje som Dagens Nyheter.

I sin syn på stormaktsblocken kom de svenska högermännen att skilja sig från sina danska och norska kolleger. Ehuru en avgjord vän av nordiskt samarbete har Ivar Anderson inte alltid blivit imponerad av grannländernas högerpolitik. Kritiska omdömen drabbar bl.a. de danska högerledarna Christmas Möller och Ole Björn Kraft. För övrigt kunde varken Gösta Bagge eller Fritiof Domö vinna hans odelade beundran. Om den senare heter det, att han var klok, ihärdig och fri från personlig fåfänga men att han inte kunde konsten att vinna röster. Själv gled Ivar Anderson under 1940-talet en smula bort från partipolitiken. Enligt Höjer avböjde han i december 1944 att bli ecklesiastikminister efter Bagge. Själv nämner Anderson inte saken; frestelsen bör ha varit ringa. 1948 lämnade han riksdagen.

Under perioden 1945–55 stod de ekonomiska frågorna i förgrunden för svensk politisk debatt. Svenska Dagbladet riktade ofta en hård kritik mot exempelvis Gunnar Myrdal och Ernst Wigforss. Ivar Anderson förklarar, att man ibland gick för långt i stridens hetta, men i huvudsak vidhåller han sina åsikter från denna tid, då socialiseringen i stort sett uteblev men utrymmet för privat initiativ undan för undan beskars. Icke utan skäl beklagar han, att högern inte hade en klarare och mer målmedveten kurs i skolfrågan. I förbigående antyder han sitt missnöje med de borgerliga partiernas uppträdande beträffande omsättningsskatten och tjänstepensioneringen. Därmed är han inne på tiden efter 1955, då han själv inte längre var politiker utan historiker och memoarförfattare.

Många internationellt kända gestalter passerar revy i Ivar Andersons skildring. Han ger personliga glimtar av t.ex. Dag Hammarskjöld, Konrad Adenauer och Urho Kekkonen – den sistnämnde omtalas i påfallande kritiska ordalag. Mycket högt ställes en annan av Finlands presidenter, Gustaf Mannerheim: "ingen man har gjort starkare intryck på mig."

Om Svenska Dagbladets dagliga verksamhet berättar Ivar Anderson ganska litet; tiden är inte inne för någon mera ingående redogörelse. Till de kortvariga medarbetarna har hört Olof Palme, vars karriär inte tagit någon skada av denna ungdomsförvillelse. Vida långvarigare var Olof Lagercrantz engagemang – denne har också varit angelägen om att upprepade gånger ta avstånd från sin forna arbetsplats. En unik källa är redaktör E.W. Lundgrens efterlämnade dagbok, som ger mycket personliga och öppenhjärtiga interiörer från tidningens dagliga liv. Studiet av detta dokument har inte berört Ivar Anderson enbart angenämt, då han själv inte alltid omnämnes med odelad uppskattning, men han visar mycken nobless i sin presentation av dagboken och dess författare.

Det hör till memoargenrens nästan notoriska svagheter, att författarna överdriver sina egna insatser och överbetonar sin egen osjälviskhet och blygsamhet. Ivar Anderson kan inte beskyllas för dylikt. När han t.ex. säger, att han inte eftersträvat politiska befordringar, står han på säker grund. Han har mer än en gång avböjt upphöjelser, som skulle ha ökat hans namnkunnighet. Han har emellertid, som han själv skriver, inte varit okänslig för sina medmänniskors erkännanden och positiva omdömen. Tydligen har han varit mera intresserad av inflytande än av yttre glans. Genom sin långa gärning som politiker och publicist har han gjort en insats, vars värde bör kunna erkännas även utanför det egna lägret. Denna insats har under hans mycket aktiva pensionärstid kompletterats med en betydelsefull verksamhet som historiker och memoarförfattare. I allt detta framträder en kontinuitet, som står i bästa samklang med Ivar Andersons kulturkonservativa ideal.

Sten Carlsson Sten Carlsson (1917–1989) var professor i historia vid Uppsala universitet 1956–83. Mellan 1951 och 1989 skrev han 225 understreckare i SvD.