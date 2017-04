SvD tipsar: bäst på tv, bio, scen och skiva just nu

”Gnistrande originell filmkonst”

Daniel Kaluuya som Chris i ”Get out”. Foto: Justin Lubin

Film: Get out, regissör Jordan Peele

Samtidssatir, skräck och dyster kommentar över USA. Just här, just nu, känns Jordan Peeles ”Get out” som ett stycke lika gnistrande originell filmkonst som ”I huvudet på John Malkovich” eller ”Eternal sunshine of the spotless mind”. Se den, och se den en gång till, skriver Anna Hellsten.