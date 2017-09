SvD Ledare: Den svenska nazismen är en liten men farlig rörelse

Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Foto: Ulf Palm/TT

Svenska Dagbladets och Aftonbladets kartläggning av Nordiska motståndsrörelsen visar den svenska nazismens nakna anlete. Här skildras kärnan av rasideologiskt motiverade män kapabla till grovt våld. Här framkommer också den sjaskiga småbrottsligheten, de påvra omständigheterna och de futtiga försöken att imponera med titlar, emblem och hierarkier.

Och här syns kontinuiteten. I porträttgalleriet återfinns Vera Oredsson. Som ung var hon medlem i Bund Deutscher Mädel, flickornas motsvarighet till Hitlerjugend. Som vuxen galjonsfigur för Nordiska rikspartiet. Som åldring den omhuldade länken till rörelsens ursprung.

Den nazistiska aktiviteten kommer och går i vågor. Men under finns en tämligen konstant strömning. Rörelsen bakom helgens planerade uppvisning i Göteborg är varken den första eller den sista. Inte heller den största.

NMR mobiliserar alla resurser och hoppas på över tusen deltagare. Det vore många, men vit makt-miljön ordnade för bara ett decennium sedan marscher i Salem utanför Stockholm som samlade det dubbla.

Det finns ingen statistik över antalet aktiva nazister. Räknar man bara den synliga kadern under ett år hamnar man på något hundratal. Tidskriften Expo identifierade 159 aktivister i NMR under 2015 (Expo #4-16). SvD:s och AB:s kartläggning publicerar uppgifter om 84 individer i och omkring NMR, men har under granskningen stött på fler.

Antalet aktivister är inget rättvisande mått. Man kan istället räkna deltagarna vid de stora manifestationerna. En sådan skattning ger vid handen att nazisterna, fastän de är mycket synliga nu, inte självklart är fler än tidigare.

Expo har sedan 2008 årligen mätt mängden aktiviteter och antalet organisationer i den rasideologiska miljön. Tabellerna visar att de utåtriktade åren för ett decennium sedan, med Salemmarscherna och stora manifestationer i Stockholms innerstad, följdes av ett par års tillbakagång. Därefter mobiliserade rörelsen inför valet 2014, följt av en ny svacka då Svenskarnas parti imploderade. De senaste åren har NMR blivit den dominerande kraften, och antalet aktiviteter åter skjutit i höjden.

NMR är en mer disciplinerad grupp än föregångarna. Den har också ett avsevärt våldskapital, med medlemmar vars förbrytelser skulle kunna rubriceras som terrorbrott, och en historia av paramilitära övningar som tangerar olovlig kårverksamhet. Vidare ser det ut som att NMR lyckas nyrekrytera. Det är därför man ska ta allvarligt på utvecklingen. Nazismen är ingen bred rörelse – kanske smalare än för ett decennium sedan – men den senaste inkarnationen kan vara farligare.

Det finns en historia av att överdriva det nazistiska hotet. Ökända är de östtyska och sovjetiska propagandaoperationerna i slutet av 1950-talet. Hemliga agenter målade hakkors på väggarna i västtyska städer, för att göra gällande att det kapitalistiska väst inom sig bar fröet till nazismen, och motivera ”den antifascistiska skyddsvallen”.

Propagandan spreds också i Sverige. En vänsterpartistisk riksdagsman publicerade exempelvis en svensk version av den östtyska pamfletten ”Den bruna pesten: den tyska nazismen då och nu” 1960.

På liknande sätt fungerar det i dag. Delar av vänstern har intresse av att framställa sig som garanter mot en påstått framväxande nazism. Mycket av uppståndelsen det senaste året har piskats upp av en vänster som vill motivera sin egen existens och göra gällande att den borgerliga demokratin är otillräcklig.

SvD:s och AB:s granskning är inte någon kampanj. Det är rak journalistik som exponerar den svenska nazismens sanna ansikte.

