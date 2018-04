SvD klandras för att ha orsakat publicitetsskada

Artikeln publicerades i SvD den 18 juli 2017 med rubriken Påstod att asylsökande ljuger – bedömde ålder och på hemsidan med rubriken Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar. Den handlade om hans medverkan vid åldersbedömningar av asylsökande och om hans tidigare uttalanden i frågan samt Håkan Mörnstads politiska engagemang som kommunpolitiker i Skåne.

Tidningen skrev att han tidigare uttryckt att en stor del av de asylsökande från Afghanistan uppgett en ålder under 18 år för att tillgodogöra sig fördelar som följer av detta och att det varit naivt att utgå från att ungdomarna uppger sin riktiga ålder. Han ansåg att åldersbedömningarna borde ha satts igång genast när de ensamkommande kom till Sverige och att det var en skandal att så inte skett.

Håkan Mörnstad var ordförande för kommunfullmäktige i nordöstra Skåne där han representerade Bjärepartiet. Enligt tidningen hade partiet i media gått ut med att kommuner skulle ha rätt att göra egna ålderstester. På frågan om han ansåg sig sitta på dubbla stolar svarade Håkan Mörnstad: "Jag har aktat mig noga för att ha åsikter om asyl och invandring av just det skälet. I annat fall skulle min vetenskapliga heder stå på spel". Enligt tidningen motsatte sig Bjärepartiet asylboende i kommunen, liksom att upplåta bostäder till nyanlända.

Artikeln anmäldes av Håkan Mörnstad. Han menade att artikeln som enda syfte haft att misstänkliggöra hans arbete, heder och vetenskapliga objektivitet. Innehållet var inte relevant, av allmänt intresse eller objektivt. Han vände sig mot artikelns två rubriker och menade att båda var felaktiga. Det fanns god grund att säga att ett stort antal ensamkommande uppgav för låg ålder. Det påstående Håkan Mörnstad gjort i en debattartikel för två år sedan, att många ljög om sin ålder, hade på senare tid bekräftats. Han hade aldrig uttalat sig invandrarkritiskt. Håkan Mörnstad har varit kritisk mot det svenska systemet inom medicinsk åldersbedömning.

Bjärepartiet var ett lokalt parti utan moderparti och som endast sysslade med lokala frågor. Han hade dessutom med hänsyn till sin professionella verksamhet inte uttalat sig om invandringspolitik. Det var inte anmärkningsvärt att det styrande partiet uttalat sig om asylmottagandet, som innebar stora belastningar på en liten kommun. Ingen av de omröstningar där SD röstat som partiet hade handlat om flyktingpolitik.

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare Fredric Karén som påpekade att metoderna för att göra åldersbedömningar hade kritiserats hårt av experter och forskare. Flera medier hade bevakat och gjort granskningar på området. Då syftet med åldersbedömningarna var att avgöra om den asylsökande var över eller under 18 år och detta i mycket hög utsträckning påverkade asylbeslutet har resultatet en enorm påverkan på den asylsökandes framtid. Det hade därför varit relevant att rapportera om frågan. Tidningen hade under 2017 publicerat ett 50-tal artiklar i ämnet. Håkan Mörnstads företag utförde enligt egen uppgift under 2015–2016 ca 800 bedömningar och det var därför relevant att titta närmare på bolaget och dess företrädare.

Det fanns täckning för rubrikerna i artikeln. Artikeln redogjorde för Håkan Mörnstads tidigare uttalanden och hur Bjärepartiet ställt sig i frågor om invandring. Han hade dels i intervju med SVT:s Uppdrag Granskning, dels i debattartiklar i tidningen och i Helsingborgs Dagblad uttalat att han inte trodde att unga asylsökande talade sanning. Håkan Mörnstad var ordförande för Bjärepartiet (Anm. Uppgiften korrigerades av SvD. Mörnstad var inte ordförande i Bjärepartiet utan ordförande i kommunfullmäktige) och partiet hade aktivt motsatt sig asylboende och boende till nyanlända vid ett flertal tillfällen. Bjärepartiet röstade också nästan uteslutande som SD i kommunfullmäktige. SvD ansåg att det varit korrekt att kalla Håkan Mörnstad för "invandringskritisk". Tidningen hänvisade till artiklar, debattartiklar och intervjuer.

PO:s bedömning: Eftersom Håkan Mörnstad tidigare debatterat i frågan och även är förtroendevald kommunpolitiker får han tåla att hans offentliga agerande kritiseras och ifrågasätts. Det finns därför inget skäl att ifrågasätta att tidningen skrev om saken.

Artikeln har publicerats med två olika rubriker. Håkan Mörnstad har gjort gällande att rubrikerna är felaktiga.

Den första rubriken löd Påstod att asylsökande ljuger – bedömde ålder. Det anges i artikeln att Håkan Mörnstad tidigare uppgett att han inte tror att asylsökande ensamkommande barn uppger en riktig ålder. Håkan Mörnstad har i artikeln bekräftat att han sagt så. PO gör ingen bedömning i sanningshalten i hans påståenden och anser att rubriken har täckning i artikeln.

Den andra rubriken löd Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar. Frågan är om påståendet att Håkan Mörnstad är invandringskritisk har täckning i artikeln.

Att Bjärepartiet uttalar sig angående asylmottagningen i Båstads kommun innebär inte per se att partiet är kritisk mot invandring. Därtill kommer att Håkan Mörnstad inte nödvändigtvis delar partiets politiska ståndpunkt i denna fråga. Han har i artikeln och under PO:s utredning varit tydlig med att han, med hänsyn till sin yrkesroll, inte uttalat sig i frågor rörande invandringspolitik. Håkan Mörnstad har inte heller uttalat sig i de artiklar som tidningen hänvisat till.

Det saknas alltså underlag i artikeln för att beskriva Håkan Mörnstad som invandringskritisk. Genom att Svenska Dagbladet pekat ut honom som invandringskritisk utan att det funnits rimlig täckning för det i artikeln har Håkan Mörnstad tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada för vilken tidningen bör klandras.

Ärendet överlämnades till Pressens Opinionsnämnd där både anmälaren och tidningen yttrat sig.

Pressens Opinionsnämnds bedömning:

En majoritet i Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.