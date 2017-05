SvD i backspegeln – vackra bilder ger en titt bakom kulisserna

Dock förblev inte förstasidan annonsfri. 1903 började allt mer annonser smyga sig in och mot slutet av året hade reklamen återigen störst och bäst plats. Även riktigt stora nyheter så som storstrejken 1909 och Titanics förlisning 1912 hamnade långt in i tidningen. Först på 1970-talet bytte annonserna och nyheterna plats för gott – de bästa nyheterna fick förstasidan och majoriteten av annonserna förflyttades in i tidningen.

1953-06-10 Foto: Svenska Dagbladet

Det fanns en tid då papperstidningen var dagens första kontakt med nyheterna och omvärlden. Ovan säljer Fru Ella Lindström i Kristianstad Svenskan till (fr.v.) rektor Eric Öhman, brandchef Harry Hälleband och bankdirektör Bertil Wolke som alla är på väg till jobbet.

Tidningarna packas innan de skickas ut till återförsäljarna, 1955. Foto: Svenska Dagbladet / TT

När SvD kom var lösnummerpriset för stockholmsupplagan 5 öre och landsortsupplagan kostade 10 öre. Svenskan hade från starten ambitionen att vara en rikstäckande tidning.