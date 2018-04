SvD gör prestigevärvning av prisad reporter

Mathias Ståhle vid helgens grävgala Guldspaden där han prisades för tredje gången. Foto: Christian Örnberg

Mathias Ståhle är en av landet mest uppskattade och uppmärksammade reportrar, nu senast för sin reportageserie om näthat, påverkansoperationer och trollkampanjer. Den belönades i helgen som gick med Guldspaden i klassen Liten tidning.

Det var redan trångt på Mathias Ståhles prishylla. Han har varit nominerad till Guldspaden sex gånger och tilldelats detta åtråvärda pris för bästa undersökande journalistik tre gånger – förutom i år också 2008 och 2002.

Mathias Ståhle var också nominerad till Stora Journalistpriset och han har genom åren bland annat belönats med Advokatsamfundets journalistpris 2017, Eskilstuna kommuns demokratipris 2017, Bertil Ohlin-medaljen 2015 och Sörmlands journalistpris 2013.

Annons X

– Mathias Ståhle är en fantastisk förstärkning av vår redan kompetenta näringslivsredaktion, ett viktigt nyförvärv nu när vi ska fortsätta att utveckla och fördjupa den granskande journalistiken. Jag är så glad och så nöjd att han som en av landets vassaste grävare valt att komma till oss, säger SvD Näringslivs chef Daniel Kederstedt.

Efter en lång och lysande karriär inom lokalpressen ser Mathias Ståhle fram emot att kunna välja ämnen som inte begränsas av lokaltidningens spridningsområde.

– Det ska bli roligt att arbeta för en större tidning. Dessutom känner jag ett stort behov av att förnya mig som journalist. Jag hade ju något av ett genombrott som textförfattare med min granskning av Trollfabriken under förra året. Men likt 80-talets gamla hårdrocksmusiker vill jag för allt i världen inte fastna i ett fack eller bli en "one hit wonder" som skriver ett reportage och sedan ägnar resten av livet åt att prata om samma sak, säger Mathias Ståhle och fortsätter:

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

– Svenska Dagbladet har erbjudit mig en plats, där jag kan fokusera på den del av det journalistiska hantverket som jag behärskar bäst – skrivandet. Samtidigt får jag fortsätta att ingå i ett proffsigt arbetslag på en ansedd tidning. Det ser jag fram emot. För journalistik har i mina ögon alltid varit en utpräglad lagsport.

Mathias Ståhle börjar sin tjänst på SvD den 1 augusti.