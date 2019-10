SvD 1996: ”Ingen verklighet rår på Handkes blick”

Under ett kvartssekel som korrespondent i Östeuropa fick jag några gånger vara med om hur vi journalister fick sällskap av författare ute på fältet. Det hände när något stort och dramatiskt var på gång. Författarna dök upp. De var ofta illa förberedda, hade sällan läst på. De stannade kanske en vecka eller mer. Sedan försvann de igen, eller riktigare: inte ens när de var där såg vi särskilt mycket av dem. I alla fall var de inte på plats och fick de polska kravallpoliserna eller rumänska "gruvarbetarnas" batonger i huvudet. Inte heller såg vi dem när statyerna störtades eller över teglasen hos dissidenterna, inte ens vid någon nu bortglömd kommunistregims presskonferens.

I en bar i Bukarest förklarade en ganska berömd engelsk författare för mig att han arbetade på ett annorlunda sätt än en journalist. Som författare var han intresserad av den sida av verkligheten som journalisterna inte ägnade sig åt. Journalisterna hade ingen penetrerande blick. Vi journalister såg bara vad som hände, och kanske hade han rätt, även om jag tyckte att redan det ofta var svårt nog. Och han själv? Som författare strävade han efter att se djupare, så att säga bakom händelserna och tingen. Verklighetens yta (the surface of things) intresserade honom inte; först vad som fanns under den var oförfalskat och ursprungligt, och bara detta bakomliggande hade något viktigt att säga.