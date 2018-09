SvD 1946: Framtidens ”elektronhjärna” är här

Stig Ekelöf | ”ENIAC – ’elektronhjärnan’” Denna understreckare publicerades ursprungligen den 18 november 1946 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Den så kallade elektronhjärnan, Electronic Numerical Integrator and Computer, i dagligt tal förkortat till "Eniac", har som många andra uppfinningar av stort fredligt värde framtvingats av krigets obönhörliga krav, skriver professor Stig Ekelöf i dagens artikel under strecket. Han ger här en framställning av Eniacs konstruktion och funktionsprinciper och fastslår, att den kan väntas medföra en fullständig omvälvning av den tillämpade matematiken. Eniac är nämligen en revolutionerande elektrisk räknemaskin, men inte någon konstgjord "hjärna" – konsten att tänka är alltjämt förbehållen den mänskliga hjärnan.

Datorn Eniac tog ett helt rum i anspråk. Foto: IBL

I ett uppmärksammat Reutermeddelande för några dagar sedan refererades ett anförande, vari lord Louis Mountbatten redogjort för "elektronhjärnan" och "minnesmaskinen" – "två apparater, som utgör ett gigantiskt komplement till de mänskliga sinnesförmögenheterna och därför inte betyder enbart en industriell utan en andlig omvälvning". Med "minnesmaskinen" torde åsyftas det projekt till ett mikrofilmbibliotek i skrivbordsformat, som skisserats av Vannevar Bush, den spekulative presidenten för Carnegie Institution i Washington, under kriget i egenskap av direktör för OSRD (Office of Scientific Research and Development) högste ledare av den gigantiska, tekniska och vetenskapliga kraftansträngning, som gav till resultat ekoradion och atombomben. Den intresserade kan ta del av projektet i Bushs i år utkomna bok "Endless Horizons" (Public Affairs Press). Såvitt jag vet är det här ännu blott fråga om planer på papperet.

"Elektronhjärnan" är däremot verklighet. Dess officiella namn är "Electronic Numerical Integrator and Computer", i dagligt tal "Eniac", och den har under kriget för amerikanska arméns räkning konstruerats och byggts vid Moore School of Electrical Engineering i Philadelphia. Dock rör det sig ej, som det korta tidningsmeddelandet möjligen kunde ge intryck av, om något slags motsvarighet till Carrel-Lindberghs konstgjorda hjärta, än mindre om en robot, utan Eniac är rätt och slätt en elektrisk räknemaskin, om också en i hög grad revolutionerande sådan, som väntas komma att medföra en fullständig omvälvning av hela den tillämpade matematiken och därmed bli av enorm betydelse för vetenskap och teknik.

Läs även Med Eniac föddes moderniteten

Först några ord om Eniacs tillkomst. Som så många andra uppfinningar av stort fredligt värde har även Eniac framtvingats av krigets obönhörliga krav. Den skapades närmare bestämt som ett medel att vidga den "flaskhals" i den amerikanska krigsansträngningen, som uppkommit emedan beräkningen av nya skjuttabeller ej kunde hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av nya typer eldvapen och ammunition. Som bekant måste man för att kunna effektivt utnyttja en kanon eller en granatkastare förfoga över skjuttabeller, vilka för den använda ammunitionstypen ange projektilbanan vid olika utgångsvinklar, vind- och väderleksförhållanden m.m. Skjuttabellerna erhållas på rent matematisk väg genom sådana beräkningar, som fackmannen benämner "numerisk integration av projektilrörelsens differentialekvation". Detta innebär, att man, utgående från projektilens kända utgångshastighet och utgångsriktning ävensom dess empiriskt bestämda luftmotstånd vid olika hastigheter genom ett mödosamt räknande konstruerar fram projektilbanan steg för steg. Enbart beräkningen av en bana tar för en övad räknare, som har till sitt förfogande en vanlig "räknesnurra", flera dagar i anspråk. Genom den hastiga tillkomsten av en mängd nya vapen under de första krigsåren blevo nu de amerikanska ballistikerna ställda på ett hårt prov. Efter hand fick Ballistic Research Laboratory till sitt förfogande över tvåhundra övade räknare förutom en mycket stor maskinell utrustning. I denna ingingo bl.a. två "differential analyzers", ett slags jättelika räknemaskiner, även de för övrigt en produkt av Vannevar Bushs idérika hjärna. Trots dessa resurser uppstodo efter hand svåra stockningar i leveranserna till de stridande trupperna. Materielen hopades i utskeppningshamnarna och blev liggande där till ingen nytta, emedan de oumbärliga skjuttabellerna saknades.

Annons X

I detta läge uppkom, det vill nästan synas som av en lycklig slump, kontakt mellan tre personer. Captain H.H. Goldstine vid Ballistic Research Laboratory, i det civila professor i matematik, bar ansvaret för att armén fick sina skjuttabeller, Dr J.W. Mauchly vid Moore School, fysiker och meteorolog, umgicks sedan länge med vissa idéer att med radioteknikens hjälp konstruera en räknemaskin, som skulle kunna lösa de dittills oöverkomliga problem han stött på vid sitt studium av väder och vind. Mr J.P. Eckert, ung nyexaminerad ingenjör från Moore School, energiknippe och en första rangens ingenjörsbegåvning, stod redo att söka utlopp för sin verksamhetslust. Resultatet av kontakten blev ett Government Contract till Moore School på byggandet av en maskin efter Mauchlys idéer med Eckert som teknisk ledare av företaget. Eniac är i hög grad ett "young man's job". Då företaget startade i juli 1943 voro de egentliga uppfinnarna Mauchly och Eckert 36 och 24 år gamla, Goldstine 30 år. Efter två års intensivt arbete stod Eniac färdig hösten 1945 och sattes genast in på sina avsedda militära uppgifter. Projektet hölls under hela byggnadstiden ytterst hemligt, först i februari i år lämnades de första meddelandena till den amerikanska pressen.

Denna artikel var införd i SvD den 18 november 1946.

Vad är det nu, som skiljer Eniac från en vanlig räknemaskin av Odhner- eller Facit-typ? I korthet uttryckt representerar Eniac en vidareutveckling av en sådan rent mekaniskt verkande maskin i två olika avseenden. För det första räknar Eniac på rent elektrisk väg och som följd därav ojämförligt mycket hastigare än någon annan nu existerande maskin. Snabbheten är helt enkelt svindlande. Eniac adderar två tiosiffriga tal på 1/5 000 sekund och multiplicerar dem på 1/360 sekund. Den drar vidare en kvadratrot med nio siffror på 1/38 sekund. Då man därtill har möjlighet att låta olika delar av maskinen samtidigt utföra olika räkningar, så kan man få fram sådana fantastiska prestationer som två miljoner additioner av tiosiffriga tal per minut. I sanning, detta är skolpojkens vildaste önskedröm materialiserad! För det andra, och detta är minst lika viktigt, kan Eniac bringas att automatiskt, utan ingrepp av människohand, genomföra ett helt räkneprogram, såsom beräkningen av en skara projektilbanor med olika utgångsbetingelser.

Läs även Elektronhjärnan och samhället

Det är knappast förvånansvärt, att en maskin med sådan prestationsförmåga också blir av imponerande yttre mått. Eniac täcker så gott som fullständigt väggarna i ett rum om 10x15 meter. Den är uppdelad i fyrtio olika enheter, som äro översållade med lampor, rattar, kablar och andra elektrotekniska attribut. Medan en stor radiomottagare innehåller på sin höjd ett dussintal elektronrör och amerikanska arméns största ekoradioanläggning ungefär fyrahundra, finnas i Eniac 18 000 stycken! Bland mycket annat innehåller Eniac vidare 1 500 elektromagnetiska reläer, 70 000 elektriska motstånd, 10 000 kondensatorer samt 5 000 omkopplare och strömbrytare. Av elektrisk effekt förbrukas 150 kilowatt d.v.s. lika mycket som behövs för att driva ett par tusen radioapparater. Härav åtgå 80 kilowatt till upphettning av elektronrörens glödtrådar och 20 kilowatt till drift av tio fläktar, som blåsa fram mer än 1 000 m3 kylluft per minut.

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

En maskin, som på egen hand skall genomföra ett räkneproblem, måste kunna prestera detsamma som ett räknebiträde av kött och blod. Den måste alltså först och främst behärska de fyra enkla räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Den måste vidare vara kapabel att vid behov uppsöka på förhand givna talvärden. Slutligen måste den ha ett "minne", som sätter den i stånd att då så erfordras för senare användning magasinera under räkningens gång framkomna talvärden. Eniac kan allt detta. Givna talvärden inmatas dels med hjälp av hålkort, dels genom inställning av elektriska omkastare, switchar, var och en med tio olika lägen, representerande de tio möjliga värdena 0 till 9 hos en siffra på en viss plats i ett tal. I ett "function table" kan man med dylika switchar sätta upp 104 tolvsiffriga eller 208 sexsiffriga tal, som sedan uppsökas i det ögonblick de behövas. Eniacs minne är lokaliserat till tjugo stycken "accumulators", ackumulatorer. Dessa organ utföra de olika räkneoperationerna, men kunna dessutom vid behov magasinera tal. Räkneresultatet framkommer i form av hålkort, som i en speciell maskin omvandlas till kort med vanligt siffertryck.

Eniac har även en viss förmåga av urval, så att den vid en viss punkt av räkningarna kan bringas att, alltefter det erhållna resultatet, i fortsättningen följa det ena eller det andra räkneprogrammet. På detta sätt kan man exempelvis få maskinen att automatiskt ta om räkningen enligt en noggrannare metod, om den först använda ej ger önskat resultat.

Läs även Turings udda geni förändrade vår värld

Om vi nu ta som exempel beräkningen av projektilbanor, så kan Eniac ställas in så, att den steg för steg beräknar exempelvis 1 000 punkter av en bana, på hålkort reproducerar läget av låt oss säga var tionde av dessa punkter för att slutligen, då en bana är färdigräknad, omedelbart övergå till en annan med ny utgångsriktning, beräkna denna, fortsätta med en tredje o.s.v. och slutligen stanna då exempelvis tio banor äro klara. I stället för de 2-3 dagar som vid beräkning för hand krävas för att man skall få fram en bana nöjer sig Eniac med ett eller annat tiotal sekunder, en tid, som ofta är kortare än den projektilen själv använder för att gå från vapen till mål.

Eniacs kraftcentrum är oscillatorn, "the cycling unit", som oförtröttligt utsänder korta elektriska strömstötar eller strömimpulser, vilka användas både för utförandet av de olika räkneoperationerna och för att ge maskinens olika delar order om vad de i varje ögonblick ha att göra. Impulserna ha en längd av endast 1/500 000 sekund och kunna följa varandra med 1/100 000 sekunds mellanrum. Under varje tidsintervall av 1/5 000 sekund utsänder oscillatorn ett och samma mönster av nio olika impulsföljder. Denna tid, 1/5 000, sekund blir därför en grundtid för maskinens arbete. För en addition åtgår ett sådant tidsintervall, som därför benämnes en additionstid. Övriga räkneoperationer kräva alla flera additionstider. Då Eniac skall prepareras för en visa uppgift brytes först hela räkneproblemet ned till en följd av operationer med de fyra enkla räknesätten jämte uppsökandet av på förhand givna talvärden. Därefter uppgöres ett "trafikdiagram", varur kan utläsas precis vad som skall hända under varje additionstid om 1/5000 sekund. Efter detta diagram uppkopplas sedan Eniac med hjälp av kablar och switchar. Planläggning och uppkoppling kanna ta avsevärd tid i anspråk, men sedan de väl avklarats är maskinen redo att utveckla hela sin enorma räkneförmåga.

I avsikt att åtminstone ge en ytlig föreställning om hur själva räkneoperationerna utföras skall ackumulatorns arbetssätt något antydas. Ackumulatorn kan dels magasinera ett tiosiffrigt tal, dels till detta tal addera ett annat högst tiosiffrigt tal, som sändes till den i form av strömimpulser från en annan ackumulator. Då ett tiosiffrigt tal överföres från en ackumulator till en annan sker detta över ett knippe av elva förbindelsekablar, en för var och en av de tio siffrorna och en, den elfte, för de strömimpulser, som ange om talet är positivt eller negativt. Alla siffrorna i talet samt tecknet överföras alltså samtidigt. En siffra representeras härvid av ett antal på varandra med 1/100 000 sekunds avstånd följande strömimpulser på så sätt, att siffran 9 representeras av nio impulser, siffran 8 av åtta impulser o.s.v. Själva ackumulatorn kan sägas utgöra en elektrisk motsvarighet till ett tiosiffrigt register i en vanlig handdriven räknemaskin. Ett sådant register har tio räknehjul och varje siffra i talet representeras genom ställningen hos tillhörande räknehjul. Addition av talet 2 innebär, att ifrågavarande räknehjul vrides två steg framåt. I Eniac motsvaras nu varje räknehjul med sina mot siffrorna 0 till 9 svarande tio lägen av en rad av tio elektronrör. Dessa rör äro så kopplade, att endast ett av dem i taget är strömförande. Om en rad markerar siffran 0, så är endast det första röret i raden strömförande, alla de andra strömlösa. Markerar den siffran 1 är rör nr 2 strömförande och alla övriga, inklusive nr 1, strömlösa. Kopplingen är vidare sådan, att en på raden inkommande strömimpuls gör det för tillfället strömförande röret strömlöst och i stället det i raden nästföljande strömförande. Om raden från början markerar 1 och talet 5 skall adderas, så inkomma tätt efter varandra, fem strömimpulser, så att rören nr 3, 4, 5, 6 och 7 bli strömförande, det ena efter det andra. När alla impulserna passerat är emellertid endast rör nr 7, motsvarande talet 6, strömförande. Ackumulatorn har utfört additionen 1+5=6. Liksom vid en mekanisk räknemaskin måste man naturligtvis sörja för att en tiotalsöverföring äger rum varje gång siffran i en rad matas fram från 9 till 0. Då å andra sidan en rad i en ackumulator skall avge ett tal till en annan ackumulator inledes detta med att den från oscillatorn tar emot en följd av tio impulser. Kopplingen är sådan, att om exempelvis talet 7 skall avges, så stoppas tre av impulserna, under det att de övriga sju släppas fram.

Läs även Sf-författarna förutsåg inte Internet eller persondatorn

Under kriget ha i Förenta staterna konstruerats ett avsevärt antal räknemaskiner, vilka liksom Eniac äro i stånd att helt automatiskt genomföra långa serier av räkneoperationer. Eniac är dock hittills den enda, som räknar på rent elektrisk väg. Övriga maskiner använda elektromagnetiska reläer, en del även räknehjul, och bli därigenom åtminstone tusen gånger långsammare än Eniac. De torde därför ej ha någon utsikt att stå sig i konkurrensen. Eftersom Eniac är den första maskinen av sitt slag, får man dock ej förvåna sig över att den är behäftad med vissa barnsjukdomar. Trots att maskinen i allt visar, att dess skapare lagt en enastående framsynthet i dagen kommer någon andra Eniac med säkerhet aldrig att byggas. De nya maskiner som för närvarande projekteras på olika håll i USA, bl.a. vid Moore School, komma alla att innebära radikala förbättringar. Vissa svagheter hos Eniac bero på att den tillkom under trycket av stor brådska. Maskinen har därigenom blivit onödigt klumpig, ty man tvingades ofta att utnyttja metoder, som redan förelågo färdiga, även om man insåg, att de ej representerade den bästa lösningen. Detta förklarar det jättelika antalet elektronrör, som man avser att i framtiden nedbringa avsevärt. Som exempel kan nämnas, att den nya maskin som nu är under byggnad vid Moore School, skall bli mycket mera allsidigt användbar och cirka tio gånger snabbare än Eniac, men trots detta är den planerad att icke innehålla mera än något över 2 000 rör. Även priset, som för Eniac anges till cirka 400 000 dollar, kan förväntas bli avsevärt lägre i framtiden.

Skapandet av Eniac innebär, att mänskligheten med ens gjort ett jättesteg framåt i fråga om konsten att räkna fort. Det är knappast överord att säga, att Eniac av denna anledning markerar begynnelsen av en ny era för matematikens användning inom naturvetenskap och teknik. Den kommer nämligen att möjliggöra räknemässig behandling av en mängd problem, där sifferarbetet hittills lagt oöverstigliga hinder i vägen. Ett gott exempel erbjuder den uppgift, varpå Eniac först fick pröva sina krafter. Den var hämtad från kärnfysiken och krävde för sitt genomförande allt som allt två veckor, av vilka till det egentliga räknearbetet åtgingo två timmar. Med vanliga metoder skulle den givit en man sysselsättning i hundra år! Det har då och då förekommit, att ihärdiga vetenskapsmän arbetat i tio år och mera med att siffermässigt lösa ett problem. Sådana sisyfusarbeten bli i framtiden helt överflödiga. Och överallt inom naturvetenskap och teknik finnas mängder av fundamentala problem, där räknearbetet hittills gjort, att man endera över huvud taget ej sökt åstadkomma någon lösning eller också fått ta sin tillflykt till omständliga och dyrbara experimentella metoder.

Läs även Programmerade hundra år före den första datorn

Sålunda kan man vänta sig, att Eniac skall komma att väsentligt bidra till atomfysikens, speciellt kärnfysikens, framtida utveckling med allt vad den kan tänkas medföra av fortsatt utnyttjande av atomkraften. Ingenjörerna skola bli i stånd att fullständigt behärska många områden, där de nu mödosamt treva sig fram, såsom för att blott nämna ett exempel, de svåra strömningsproblem, som uppträda i gasturbiner och i raketdrivna, krigiska eller fredliga farkoster. Fartygs och flygplans beteende studeras nu genom omständliga modellförsök i dyrbara skeppsprovningsrännor och vindtunnlar. Eniac kommer troligen att göra en stor del av dessa försök överflödiga. Den väntas också komma att göra det möjligt för meteorologerna att långt säkrare än nu utöva konsten att spå väder.

Eniao ställer vetenskapsmännen inför en grundlig inventering av problemförråden. Och den inventeringen kommer att kräva en klar och fördomsfri blick. Många problem ha legat så länge i skräpvrån, att man glömt bort deras existens, och andra ha erbjudit sådana svårigheter, att man aldrig vågat ställa upp dem. Men även matematikerna ha skäl att se om sitt hus. Våra hittillsvarande räknemetoder äro nämligen i huvudsak anpassade efter behoven vid räkning för hand med hjälp av räknetabeller och vanliga enkla räknemaskiner. Eniacs räknebegåvning är emellertid annorlunda beskaffad än människans. I rak motsats till människan multiplicerar Eniac med passion, men har däremot ett ganska skralt minne. Det gäller därför nu att skapa nya räknemetoder, som passa den och dess efterföljare. Härmed äro för närvarande en rad framstående matematiker i USA och även i England sysselsatta. Ty den uppgiften fordrar tänkande och konsten att tänka är ännu så länge förbehållen den mänskliga hjärnan. "Elektronhjärnan" kan ej tänka, den kan endast utföra vad man befaller den att göra.

Stig Ekelöf Stig Ekelöf (1904–1993) var ingenjör och professor i elektricitetslära och elektrisk mätteknik vid Chalmers tekniska högskola fr o m 1943.

Laddar…