Svarttaxiförare misstänks för våldtäkt

En förare av en svarttaxi misstänks ha utsatt en person som han skulle köra hem för en våldtäkt. Det skriver polisen på sin hemsida.

Det misstänkta brottet inträffade i Stockholm, och ännu är ingen person frihetsberövad.

– Vi fick larmet på morgonen från en utsatt och vi håller på att arbeta med det just nu. Det skedde i Stockholm under sen natt till tidig morgon. Jag går inte in på mer detaljer än så, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen i region Stockholm.