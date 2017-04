Svårt nå fram med hjälp till svältande

Sydsudan blev självständigt från Sudan 2011. För att delningen skulle kunna förverkligas beslutade ledningarna i norr och söder att lägga en rad olösta konflikter på is och fortsätta förhandlingarna efter självständigheten. Det dröjde dock inte länge förrän strider återigen blossade upp, bland annat angående den lukrativa rätten till oljan i gränstrakterna.

2013 utvecklades en maktkamp inom den sydsudanesiska regeringen och gammal rivalitet mellan de två största folkgrupperna dinka och nuer till inbördeskrig. Miljontals människor drevs på flykt och all ekonomisk och social utveckling stannade av. Massmord, våldtäkter, utomrättsliga avrättningar och tvångsrekrytering av tusentals barnsoldater blev vardagsmat. Statschefen Salva Kiir är dinka och hans främste rival, den före detta vicepresidenten Riek Machar, är nuer.

Redan sommaren 2014 varnade FN för den värsta matbristen i världen och omvärlden började tappa tålamodet med de sydsudanesiska ledarna. Inför hot om FN-sanktioner skrev ledarna i augusti 2015 under ett fredsavtal. Försoningsarbetet har dock gått i stå och på flera håll har striderna fortsatt. Andra folkgrupper anser inte att de omfattas av fredsavtalet och har fortsatt att strida.

Hundratusentals flyktingar har tagit sig till Uganda och Sudan. Hundratusentals har också tagit sig till Etiopien och tiotusentals har tagit sig över gränsen till Kenya.