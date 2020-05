Rivalerna Charles Leclerc och Sebastian Vettel. Foto: Darron Cummings/AP

Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Många förares kontrakt går ut i år och det blir en hel del förändringar bland teamen till nästa säsong. Redan nu vet vi att Sebastian Vettel överraskande lämnar Ferrari efter sex säsonger.

Vettel är Ferraris tredje mest framgångsrika förare i antal vinster bakom Michael Schumacher och Niki Lauda. Det är ingen tvekan om att han är en av de stora i och med hans fyra VM-titlar för RedBull-teamet.

Men två andraplatser i VM för Ferrari måste ändå ses som lite av ett misslyckande för honom. Vettel ville gå till Ferrari och vinna VM precis som hans idol och landsman Schumacher tidigare har gjort. Vettels tid i Ferrari sammanföll dock med Mercedes och Lewis Hamiltons storhetstid.

När sedan Charles Leclerc, som utbildats i Ferraris egen förarakademi, slog Vettel under förra årets VM redan i sin andra F1-säsong såg det mörkt ut för Vettel. Rivaliteten dem emellan blev en snackis under fjolåret. Det drogs till sin spets under Brasiliens GP i November där ingen av förarna ville ge den andra plats på banan. Det slutade med att bägge förarna tvingades bryta loppet vilket gjorde teamchefen Mattia Binotto rasande. Det är inte lätt att ha två alfahannar i samma team, och kanske fattades beslutet om Vettels framtid redan då.