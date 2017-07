Svårt för Trump att göra stora ord till lag

USA:s president Donald Trump under ett framträdande i Vita Huset på måndagen. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Den amerikanske presidenten lovade att ersätta det av Republikanerna så avskydda sjukvårdssystemet "Obamacare" så fort han tillträdde. Men det visade sig vara en svårare nöt att knäcka än vad Trump trodde.

Trots att hans parti har majoritet i kongressens båda kammare dödförklarades även ett omarbetat förslag på måndagen.

Under sin valkampanj lovade Trump också att riva upp en annan av sin företrädare Barack Obamas största framgångar, kärnenergiavtalet med Iran. Men presidenten valde på måndagen att låta vad han kallat "den värsta överenskommelsen någonsin" ligga fast när hans regering för andra gången rapporterade till kongressen om uppgörelsens status.

Enligt källor till New York Times var det en mycket motvillig Trump som till slut lät sig övertygas av sina högsta säkerhetsrådgivare, däribland utrikesminister Rex Tillerson.

– Ett av Trumps huvudargument under valrörelsen var att han är en annan typ av politiker, en affärsman som vet hur man får saker gjorda och får till bra uppgörelser. Men han har väl fått lära sig att det inte är så lätt, säger Dag Blanck, professor vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, till TT.

Trumps planer på att bygga en mur längs hela USA:s gräns mot Mexiko och tvinga grannlandet att betala – ett annat centralt vallöfte – har inte heller lämnat ritbordet. Vidare har inga initiativ tagits till den massiva infrastruktursatsning som han utlovat.

Misstankarna om ryska kopplingar hos flera personer i Trumps närhet, däribland hans son och svärson, har märkt presidentens första tid vid makten – och varit en bromskloss för hans reformambitioner.

– Alla avslöjanden kring de ryska kontakterna har tagit energi och fokus från inrikespolitiken. De har lett till att det råder starka spänningar i Vita huset, där folk oroar sig för vad som egentligen pågår, och många läcker information.

Men på flera områden har Trump levererat. Efter bara några dagar i Vita huset rivstartade han med en rad presidentdekret som bland annat drog USA ur det amerikansk-asiatiska handelsavtalet TPP och gav grönt ljus åt två omstridda oljeledningar. Han har också glatt sina anhängare genom att besluta att USA ska lämna Parisavtalet, och är nära att ro i land inreseförbudet för personer från flera länder med muslimsk majoritet.

Trump hävdade nyligen att han skrivit under fler nya lagar än någon annan president gjort under samma period. Enligt en kartläggning av New York Times ligger han snarare nära genomsnittet.

– Vad gäller större lagstiftningsmässiga åstadkommanden så är de ganska få, säger Dag Blanck.

– Sedan måste man komma ihåg att många saker tar tid. Han har ju fortfarande bara hållit på i några månader.