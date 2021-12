Det jag minns mest från ”Holy motors” (2012), Leos Carax förra film, är att hans återkommande leading man Denis Lavant springer runt på kyrkogården Père-Lachaise i Paris och käkar rosor så att kronbladen sprutar. Det man brukar kunna vänta sig av denne fransman, kanske mest känd för ”De älskande på Pont-Neuf” (1991), är något udda och storslaget. ”Annette”, hans första långfilm på engelska, avviker inte från mönstret.

Det var dock bröderna Ron och Russell Mael i det seniora, svårkategoriserade popbandet Sparks – nyligen porträtterade i Edgar Wrights dokumentär ”The Sparks brothers” – som kläckte idén. Innan Carax kom in i bilden var tanken ett konceptalbum i stil med deras radiomusikal ”The seduction of Ingmar Bergman” (2009). Det är alltså tre rätt egensinniga kreatörer som slagit sig ihop. Resultatet är en ödesmättad, surrealistisk rockopera om ljus och mörker, kärlek och död, som får mig att tänka på både ”Dancer in the dark” (2000) och ”Jesus Christ Superstar” (1973).