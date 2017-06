Glow

Betyg: 5 av 6

Under några år på 1980-talet fanns en trupp kvinnliga Las Vegas-wrestlers som fick en egen tv-serie: ”Glow”, förkortning för Glorious ladies of wrestling. Ur detta kom så småningom en dokumentär (2012) och nu har den slutligen fått en egen Netflix-dramatisering: en rätt fri sådan, ska tilläggas, förlagd till ett ytterst oglamouröst 80-tal i Hollywoods utkanter. Huvudperson är Ruth (Alison Brie), en aspirerande skådis som lever på lån, bor i en skabbig lägenhet och kryssar från den ena tröstlösa auditionen till den andra. I ren desperation går hon på en provspelning där den kokainstinne b-filmsregissören Sam (Marc Maron) ska sätta ihop en tv-serie om en grupp kvinnliga wrestlare, ett krasst försök att mjölka stålar ur årtiondets blomstrande wrestlingtrend med stjärnor som Hulk Hogan och Randy Savage.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Sam gillar först inte Ruth – han hånar hennes teaterambitioner och kallar henne ”Strindberg” – men när Ruths bästis Debbie, en före detta såpaskådis som lämnat branschen för att bli mamma, plötsligt dyker upp i gymmet där uttagningen pågår och spöar upp Ruth eftersom hon legat med Debbies man får Sam en vision. Hans show ska ha den gyllenblonda Debbie – ”en Grace Kelly på anabola” – som amasonliknande hjältinna, medan Ruth ska vara publikens hatobjekt, det som på wrestlingspråk kallas för the heel. Ur detta växer en rolig och, med tanke på temat, förbluffande raffinerad berättelse fram, lika delar Hollywoodsatir, underdogberättelse och sportskildring, driven av ett elegant manus och en perfekt rollbesättning.

Det finns ett slags ”Tootsie”-faktor i berättelsen om Ruth – den ambitiösa men misslyckade skådespelaren som tvingas anta en ny persona för att nå ut – men även om hon på papperet är en självklar huvudperson så är ”Glow” ändå inte den one-woman-show den inledningsvis förefaller vara. Serien är exekutivproducerad och delvis manusförfattad av Jenji Kohan – mest känd för ”Orange is the new black” – och i likhet med den växer ”Glow” snabbt till ett ensembledrama, där Ruths och Debbies klassiska konflikt är startpunkt snarare än motor, och där det politiska stoffet är ständigt närvarande.

Annons X

”Glow” är ofta vansinnigt kul, både i den strålande dialogen och i den ambitiösa 80-talsscenografin.

Alla de andra wrestlarna runt Ruth och Debbie är till exempel utvalda för att uppfylla Sams och publikens idéer om rasistiska stereotyper: från den kambodjanska tjejen som tvingas spela asiatisk ninjakliché, till indiern som kläs ut i sjal och maskingevär för att likna en terrorist, till den afroamerikanska kvinnan som ska axla rollen av en loj bidragstagare som använder skattepengar till att köpa lyxprylar. Det sistnämnda en tydlig nick till det faktum att serien utspelar sig mitt under Ronald Reagan-eran, en president som raljerade över så kallade ”welfare queens”. Och Debbie, den försmådda hustrun, hon har inte råd att tacka nej till wrestlingjobbet och inte heller råd att sparka ut sin vänsterprasslande man eftersom det är han som äger huset de bor i.

Kate Nash och Marc Maron. Foto: Erica Parise/Netflix

Om det låter som en dyster klangbotten så är helheten snarast det omvända – ”Glow” är ofta vansinnigt kul, både i den strålande dialogen och i den ambitiösa 80-talsscenografin: klumpiga telefonsvarare, Jane Fonda-workouts, sprayade permanentluggar och referenser till Madonnas ”Like a virgin”-fas. Jeansmidjorna är höga och kavajaxlarna breda, och på en fest i andra avsnittet rullar det runt en robot som kan säga ”hola” och dela ut kokain via ett fack på magen. Men det fina är att serien varken drunknar i sin rekvisita eller anlägger ett raljant titta-så-tokigt-perspektiv, utan tvärtom tar sin överdådiga tematik på så stort och kärleksfullt allvar att även vi som aldrig tidigare ägnat en minut åt att fundera över wrestling sugs rakt in i storyn.

Om ”Glow” kan bli en lika stor hit som Netflix förra retroflirt, supersuccén ”Stranger things”, är för tidigt att säga – men som lätt, smart och glittrig komedi för sommaren 2017 är det svårt att tänka sig något bättre.