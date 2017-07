Svårt att stoppa barnäktenskap

Sedan stödlinjen startade 2014 fram till slutet av juni 2017 rör det sig om 1 717 utsatta personer som yrkesverksamma personer har ringt in om. Samtalen har ökat år för år, från 255 utsatta 2014 till 619 år 2016. Hittills i år handlar det om 400 utsatta.

Av de utsatta personerna är 86 procent flickor/kvinnor och 14 procent pojkar/män. 54 procent av de utsatta är under 18 år och 22 procent under 15 år. Över 50 procent av de drabbade har utsatts av sina föräldrar.

Samtalen har rört fler än 300 personer där det funnits oro för, planer på eller redan genomförts barn- och tvångsäktenskap.

De som ringer in är bland andra personer inom socialtjänsten, skolor, polis och sjukvården.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland