Forskare: Svåraste politiska krisen i närtid

– Den risk som det innebar att ta in Sannfinländarna i regeringen förverkligades fullständigt i omröstningarna under veckoslutet. Under en eftermiddag förvandlades partiet till något helt annat, säger han till FNB.

Han syftar på att den främlingsfientlige Jussi Halla-ahos anhängare i partiet tog ledningen.

Man får enligt Jokisipilä gå tillbaka till tiden före 1987 för att finna en liknande situation som den nu uppkomna. Nyval har senast hållits hösten 1975.

Forskaren Mari K Niemi anser att den nuvarande regeringskrisen kan leda till att Finland varaktigt får ett regeringsodugligt medelstort parti. Hon jämför med Sverigedemokraternas ställning i Sverige.

Halla-aho eftersträvade troligen ett mycket krångligt regeringssamarbete som skulle ha irriterat Samlingspartiets väljare.

Ett fortsatt regeringssamarbete skulle ha blivit svårt att motivera och Mari K Niemi är inte förvånad över lösningen.

– Sannfinländarna blev ett ganska annorlunda parti, säger hon.

– De saker som tidigare sades på nätet, uttalas nu ljudligt av partiets ordförande och viceordföranden. Om regeringssamarbetet hade fortsatt, så skulle de ha yttrats från ministertaburetter, säger hon.

Hon säger att statsminister Juha Sipilä (C) och finansminister Petteri Orpo (Saml) ville få det att framstå som att de övervägde ett fortsatt regeringssamarbete. På det viset kan Halla-aho inte lika lätt framställa sig som en diskriminerad person.

Sannfinländarnas viceordförande Laura Huhtasaari skriver på Facebook att överläggningarna i går morse bara var en kuliss. Enligt Huhtasaari hade de två andra regeringspartierna bestämt sig i förväg att inte fortsätta regeringssamarbetet.