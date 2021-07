Svårare att dela på gäng på anstalter

Samtidigt som det redan är fullbelagt på många svenska anstalter har inflödet av grovt kriminella ökat. Det gör det svårare för Kriminalvården att separera på gängmedlemmar och placera de intagna på ett säkert sätt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det är en utmaning för oss ju fler olika gäng som kommer in. Vi separerar på gängen när de kommer in och det kommer vi att kunna fortsätta göra men det blir ett svårare pussel att lägga så klart, säger Jörgen From Nordin, till förordnad säkerhetsdirektör på Kriminalvården, till Ekot.