”Svåra beslut för enskilda med svensk modell”

Jag arbetar som arbetskonsulent med så kallad daglig verksamhet med personer som har förvärvad hjärnskada samt personer med lindrig utvecklingsnedsättning.

Jag har flera deltagare som inte förstår smittriskerna just nu och som vill fortsätta att vara ute på sina arbetsplatser i sin dagliga verksamhet. Vi arbetar med daglig verksamhet ute på ordinarie arbetsplatser och bidrar där med det som våra deltagare klarar att göra. Våra deltagare är oftast myndiga i att ta egna beslut kring sina liv och vi är ofta deras enda sociala kontakter utanför hemmet. De förstår inte alltid den information som kommer om risker och nuläge vilket gör att det är svårt för dem att ta andra beslut än de normalt sett gör dagligen. De är ofta väldigt beroende av samma rutiner. Med covid-19 är detta svårt. Detta innebär stora risker för individen och stora risker för oss som arbetar med dem. Det företag jag arbetar i driver en verksamhet som oftast är beställd av stadsdelarna i Stockholm. Vi kan inte ställa in om inte myndigheterna, arbetsgivarna på deltagarnas respektive arbetsplatser eller serviceboenden för några av dem som bor så, ställer in sina brukares verksamheter.