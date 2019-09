”Sväng från S – sviker löfte om a-kassan”

Socialdemokraternas inställning till arbetsmarknads- och välfärdspolitik i EU är svårt att beskriva som något annat än schizofren. De menar i ena stunden att det är oerhört angeläget att EU tar sig an de välfärdspolitiska frågorna, för att i nästa andetag bedyra att det inte alls handlar om att flytta inflytande över just dessa frågor till EU. Under EU-valrörelsen lovade också Socialdemokraterna att stå emot varje tendens att flytta socialförsäkringsfrågorna till Bryssel. Ett löfte de redan nu svikit.

LO:s kandidat i EU-valrörelsen, och nummer två på den socialdemokratiska valsedeln, heter Johan Danielsson. I likhet med mig har han tagit plats i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott. Häromveckan lämnade Danielsson tillsammans med några andra ledamöter från hans partigrupp in ett så kallat ändringsförslag rörande ett betänkande i utskottet. Danielsson yrkar på att Europaparlamentet ska rikta en särskild uppmaning till EU-kommissionen att införa en överstatlig arbetslöshetsförsäkring. Eller mer precist att EU ska börja gå in och ”stabilisera” nationella a-kassor.