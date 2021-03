Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg kallar de större ägarna i bolaget till ett krismöte om bonusarna, skriver DI.

Mötet ska enligt DI hållas under fredagsförmiddagen, efter att Volvos ledning under veckan fått omfattande kritik för bonusarna till ledningen under pandemiåret 2020, samtidigt som bolaget fått omfattande stöd från staten. Dessutom ändrades bonusreglerna i bolaget under fjolåret.