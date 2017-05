Henrik Berggren

På spårvagnen ut till Gröna Lund trängs svarta luggar, glittriga kinder, druckna leoparder och de med det runda BD-märket prydligt fastsytt på jeansjackans ärm. När Henrik Berggren och hans band sedan ska möta rampljuset är det tydligt att många i – det knappt överskådliga – publikhavet är här av nostalgiska skäl, även om andra ser sin idol för första gången.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Nio år har passerat sedan Broder Daniel gjorde sin uppmärksammade avskedsspelning i Slottsskogen. Och under alla de år han varit borta har fansen aldrig svikit – utan snarare har de vuxit i antal. Kanske beror det på deras ”Shoreline”, som stadigt verkar locka nya generationer lyssnare. (Låten har också fått eget liv genom att det nu är mer regel än undantag att det brölas ”Spela Shoreline!” på konserter, oavsett vem eller vilka som står på scenen.)

Ryktena om att forne frontmannen Henrik Berggren skulle vara aktuell med ett soloalbum har i sin tur florerat i så många år att det börjar likna situationen i sagan om Pojken och vargen. Men så kom då vargen till slut – eller ”Wolf’s heart” som albumet heter. Få har nog missat återkomsten och mediebevakningen har milt sagt varit omfattande – nästan på gränsen till orimlig. Första singeln, ”To my brother, Johnny”, spreds tillsammans med ett personligt brev från Berggren där han berättar om missbruk, nyvunna insikter och den depression som plågat honom större delen av livet, vilken så tydligt färgat hans nattsvarta lyrik. Något som också gör det en smula märkligt att bevittna turnépremiären på just Gröna Lund, intill barnfamiljer och sockervadd.

Annons X

Med sig har Berggren sitt nya band, en supergrupp i ordets rätta bemärkelse med Joel Alme på bas och magisk körsång, Mattias Bärjed (The Soundtrack of our Lives) på gitarr, Nino Keller (Caesars) på trummor, Theodor Jensen (Broder Daniel) med sin gitarr och så kanske mest otippad av dem alla, Henning Fürst (The Tough Alliance) på tamburin och keyboard. De inleder med de mörka moln som är ”Hold on to your dreams”, som också är öppningsspåret på skivan som släpptes för bara några veckor sedan.

Redan efter två låtar börjar de gamla Broder Daniel-hitsen leta sig in med ”When we were winning” och första halvan av konserten ska visa sig bli tämligen svajig. Det rundar lite här och blir lite fel där, men det är trots allt premiär och den storögda publiken är tillåtande. Och när Berggren säger saker som ”Välkommen in från intigheten mina barn” är allt förlåtet. Så är det också det skeva, där Berggren ylar ut sin ångest på skolengelska i sällskap med skriande gitarrer, som från början gjorde Broder Daniel så älskvärda. Mer svårsmält blir hans karakteristiska stil i några av de nyare låtarna, som i ”Wild child” – ett slags driven Micke Rickfors-funk.

Ytterligare ett orosmoment är Berggrens hälsa. Han har diagnosticerats med kroniskt trötthetssyndrom, vilket tvingar honom att ta flera pauser medan bandet spelar utdragna instrumentala partier, ibland försvinner han helt av scenen och det är inte utan att jag undrar hur han ska klara av återstoden av turnén. Efter knappt 50 minuter har alla lämnat scenen och jag undrar om Berggren ska orka med det givna extranumret ”Shoreline”.

Efter en ganska lång paus är han tillbaka och och när vi sedan tror att allt är över gör Berggren en vacker version av ”No time for us”, enbart uppbackad av Theodor Jensens gitarr och sång. Men det ska bli ännu mer. När det inledande tjutet i ”Work” – ett högenergiskt mittenfinger till löneslaveri och arbetslinje – ljuder över nöjesparken vet fansens lycka inga gränser. Någon hytter med en mjukdjurspanda, storlek large, och det är här Henrik Berggren och hans band är som allra bäst – när de är behagligt befriade från sväng, men förmedlar hundra procent känsla.