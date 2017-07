Foto: Emma-Sofia Olsson

Det finns alltjämt många frågetecken kvar i den kris som nu pågår, och som trots Stefan Löfvens försök att flytta fokus genom sin regeringsombildning, kvarstår. Exempelvis hur det kunde komma sig att styrelsen för Transportstyrelsen inte reagerade på den information de gavs om avsteg från lagen, specifikt uttryckt just så, förtjänar följdfrågor. Hur det står ställt med riktlinjer och beslutsgångar på våra myndigheter. I förhörsprotokollen som Säkerhetspolisen har upprättat efter sin förundersökning framkommer en oklar struktur vad gäller exempelvis den rådiga internrevisorns befogenheter.

Den fråga som i regeringens hantering kvarstår är varför Anders Ygeman och Peter Hultqvist enligt uppgift inte informerade statsministern om att rikets säkerhet äventyrats. En allvarlig blotta vars konsekvenser och risker inte går att säkerställa. På den frågan försöker nu Peter Hultqvist hävda att han 1) fick intrycket av kontakterna med Säpo att det var en hantering som pågick på bred front i regeringen eftersom flera var berörda, och 2) att det inte var hans sak att informera statsministern om något som ägt rum på en myndighet som inte stod under hans statsrådsansvar. Anders Ygeman har hävdat att det var svårt att finna ett rum (vi får anta att det är ett bildligt uttryck) för att tala med statsministern om saken.

Alla dessa förklaringar känns milt sagt otillfredsställande. Om allvarliga säkerhetshot föreligger mot Sverige och högt uppsatta regeringsmedlemmar har kännedom om saken, bör formell ansvarsstruktur inte förhindra någon som känner reellt ansvar att försäkra sig om att det finns kännedom om saken hos den som bär det högsta ansvaret.

Är det ens möjligt att det är såsom de säger? Ja, med kännedom om den stundom armbågsvassa kultur som frodas i partierna är det dessvärre möjligt att egen karriärhänsyn gör att kampen om chefens gunst gör att partikamrater inte alltid hjälper varandra att göra ett gott jobb, utan skadeglatt åser när någon faller, antingen på undermålig tjänsteutövning eller personliga vandelsbrister. Populärkulturella serier som Yes, minister, danska Borgen och House of Cards, berättar i all sin underhållningssyftande genre ändå något om politikens villkor och de människor som dras dit.

Ett annat alternativ är att Ygeman och/eller Hultqvist far med osanning om att inte ha informerat uppåt – för att skydda Löfven och regeringen. Eller att de berättar blott en del av sanningen – för att skydda Löfven och regeringen. Medierådgivaren Mart Maandi påminner på sin blogg maandi.se om begreppet ”plausible deniability”, som kan översättas till ”trovärdigt förnekande”: ”Det var ett begrepp som CIA använde under president Kennedy för att skydda högre tjänstemän från obehagliga fakta om olagliga operationer. Metoden byggde på att ledningen överlät ansvaret för klandervärda operationer på underställd personal. Och om dessa olagliga och hemliga aktiviteter ändå skulle bli kända, kunde alltså ledningen helt sanningsenligt förneka all kännedom och därmed även slippa ta ansvar.”

Slippa ta ansvar. Det är en formulering som är svår att släppa. Hela denna solkiga historia bär detta som genomgående tema, från vad som framkommer i Säpos förhörsprotokoll från förundersökningen till den presskonferens Stefan Löfven höll där regeringsombildningen meddelades. Han talar om ”haveri” men kan inte säga ifall han anser att statsråden har brustit i ansvarsfrågan. På fråga hänvisar han till att Anna Johansson själv ansett det vara så, men själv tar han inte kommando, nej, nej, han bedömer inte att någon är olämplig i sitt uppdrag, utan gör blott som statsråden ber honom om. Det är svagt.

Alliansen gör rätt som står fast vid sin prövning av misstroendet mot försvarsministern. Att Peter Hultqvist åtnjuter statsministerns och många andras höga omdöme är inte ett argument i detta ärende. Om någon annan sanning än den just nu kommunicerade gäller, bör detta framläggas för att saken ska kunna bedömas riktigt. Men om det är just precis såsom de alla just nu säger, att Sveriges försvarsminister behöll information av den digniteten på sitt eget departement utan att söka försäkran om helhetsbedömningen i risken mot Sverige, borde vi kanske höja kravspecifikationen på det ämbetet.

