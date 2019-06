Den senaste "X-men"-filmen "Dark phoenix" har hittills inte lyckats locka de amerikanska och kanadensiska biotittarna till salongerna.

Den tolfte och sista filmen i serien spelade in fem miljoner dollar på premiärdagen, långt under senaste "X-men: Apocalypse" 8,2 miljoner dollar för tre år sedan och "Days of future past" från 2014 på 8,1 miljoner dollar, uppger sajten Box Office Mojo , som följer biosiffror världen över.