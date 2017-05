Nu vaken Foto: Luca Bruno

The strongman is a weak man.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Den starke mannen är en svag man.

Så sammanfattar Ramesh Ponnuru den bild man idag får av USAs president.

Annons X

Ponnuru är en prominent konservativ kommentaror, seniorredaktör på National Review, men denna artikel finns i Business Week

På omslaget ställs frågan:

IF AMERICA WERE A COMPANY – WOULD YOU KEEP THIS CEO?

Om USA vore ett bolag skulle du behålla VDn?

Huvudartikeln som föregår Ponnurus artikel har skrivits av tidningens chefredaktör John Micklethwait, tidigare chefredaktör för The Economist.

För att få en god illustration av den svage mannen kan man kolla här: USAs president sovande under G7-mötet.

Men nu är han åter i Vita huset och öser ut tramsiga tweets vilket illustrerar en av punkterna i Micklethwaits essä:

The White House is more like a court than a company, with the king retiring to bed with a chesseburger and spontaneously tweeting orders.

Men trots att pekar allt, som Lexington-kolumnisten påpekar i senaste The Economist, på att Trump kommer att stanna i Vita huset i fyra år.