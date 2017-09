Svag jobbsiffra kan tyda på brister i USA:s ekonomi

Fedchefen Janet Yellen. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Den svaga jobbsiffran från Bureau of Labor Statistics togs emot negativt på Wall Street på fredagen. Tioåriga amerikanska statspapper föll två punkter, dollarn tappade något och guldpriset steg. Börsterminerna hade före handelsstarten pekat svagt uppåt, men den inledande optimismen mattades sedan arbetsmarknadsstatistiken släppts.

Nedreviderade siffror för föregående månader vad gäller antalet nya jobb utanför den säsongsvolatila jordbrukssektorn ger 185 000 nya jobb per månad under sommaren. Några stora växlar på tre månaders arbetsmarknadsstatistik går inte att dra och tillväxten i USA:s ekonomi är bra för närvarande, med 2,6 procent i tillväxt i juli. Dessutom är augusti ofta en säsongsmässigt svag månad.

USA:s officiella arbetslöshet steg en tiondels procentenhet till 4,4 procent i augusti. Den förändringen i sig behöver inte innebära något annat än att fler börjat söka jobb och därmed ingår i statistiken.

Men fortsätter jobbsiffrorna att försvagas under hösten så kan det indikera en nedvarvning i ekonomin efter flera år av ekonomisk återhämtning.

Den sektor som adderade flest jobb var tillverkningsindustrin, ett faktum som utan tvekan kommer att tas emot positivt av president Donald Trump i Vita huset som berömt sig själv för sin förmåga att skapa industrijobb. 36 000 jobb tillkom inom tillverkning under augusti, med 28 000 nya jobb inom byggbranschen på andra plats. En halvtimme efter att statistiken släppts hade Trump inte hunnit twittra om den.

Från amerikanska Federal Reserves horisont ingår fredagens jobbsiffror i den kaka av statistik som avgör när centralbanken börjar minska sina stimulanser till ekonomin, som infördes under och efter finanskrisen och Lehman Brothers krasch 2008. Augusti månads jobbsiffra i sig väntas dock i sig inte göra vare sig till eller från när Fed håller sitt nästa räntemöte den 19-20 september.

Det som tidigare oroat Fed-chefen Janet Yellen är istället mera långsiktiga trender i ekonomin. Under flera år efter finanskrisen var löneökningarna så små att många hushåll i praktiken förlorade pengar om inflationen räknades in. Fredagens statistik visar att lönerna ökade 2,5 procent på årsbasis under augusti. Det är visserligen bättre än för vissa tidigare månader des senaste åren.

Men siffran döljer samtidigt vad makroekonomer misstänker är en pool av så kallad dold arbetskraft, som pressar ned löneökningarna. Andra, bredare mått på arbetslöshet, där tillfälligt anställda och andra kategorier i arbetskraften räknas in, ligger kvar på samma eller liknande nivåer runt 8 procent som vid tiden för finanskrisen.

Dessa siffror i arbetsmarknadsstatistiken kan innebära att USA:s ekonomi, som växt stadigt om än långsamt i åtta år, är bräckligare än vad som syns på ytan.