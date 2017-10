New York. Fyra personer, runt 30, försöker leva något slags liv. En kommer från Polen, en från Serbien, en från Tjeckien – bara en av dem är från New York, men är lika vilsen och rotlös han. Kvartetten hankar sig fram, har mycket sex för att överrösta ångest och alienation. En har pengar, en annan är vegan, en kan få orgasm på beställning, en tror att han vill bli far. Alla känner sig som platspåsar trädda över absoluta tomrum.

Undergångsdystopin ”Omfamningar” av ryssenIvan Vyrypaev liknar en svartkantad komedi av tysken Schimmelpfennig. Fyra roller som spelar sina karaktärer likt monologer, olika djur återkommer som symboliska tranformationer. Alla är enbart sig själva, oförmögna att egentligen känna. Alla genomgår en form av initiationsrit, är nära att dö men klarar sig och återvänder till livet. Det hela är brechtianskt, regin av Olof Hanson redovisar rollernas generationsanknutna beteenden, flyktmekanismer och livsoduglighet men ingen spelar med eller mot någon annan.