Suverän Biles tangerade VM-rekordet

Guldet i hopp – Simone Biles vann före landsmaninnan Jade Carye och brittiskan Ellie Downie – var den 22-åriga superstjärnans tredje av tre möjliga under VM i artistisk gymnastik i Stuttgart. Tidigare under veckan tog hon guld i mångkamp liksom i lag med USA, och hon har på vägen presenterat världen för två nya hopp som nu går under namnen "Biles II" och "The Biles".