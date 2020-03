Sedan den 25 februari finns ett nytt verk i samlingen på Nationalmuseum: ”Den heliga Katarina av Alexandria” av konstnären Artemisia Gentileschi (1593 – cirka 1654). Artemisia är i ropet. På National Gallery pågår just nu den första separatutställningen någonsin i London som visar hennes måleri. I höstas publicerades Gina Sicilianos ”I know what I am: The life and times of Artemisia Gentileschi” (Fantagraphics) – en i raden av de senaste årens serieböcker som färglägger kulturhistoriens blinda fläckar. Och idag flyttar hon in på den svenska operascenen, då det är urpremiär för Operabyråns ”Artemisia” på Konserthuset Stockholm, en uppsättning jag har haft förmånen att arbeta med i egenskap av scenograf.

Vem var Artemisia Gentileschi? Berättelsen om henne börjar i Rom. Det är tidigt 1600-tal, Caravaggio är namnet på allas läppar. Inspirerade av honom utforskar konstnärerna gränserna mellan ljus och svärta. En av dem är målaren Orazio Gentileschi, vars dotter Artemisia tidigt visar prov på en sällsynt begåvning. Alla vet att flickor inte kan bli konstnärer. Trots det lär hon sig – i pappans ateljé – att tolka världen i färger.