Med utställningstiteln ”A Grin Without a Cat”, hämtat från Lewis Carrols berättelse om Alice i underlandet slår Borås internationella skulpturbiennal an ett lätt absurdistiskt tonläge. Det ligger i tiden. Moderna Museet i Stockholm har under våren visat både egyptisk surrealism och presenterat Nathalie Djurberg och Hans Bergs märkliga värld. De senare ingår dessutom i utställningen i Borås.

För skulpturbiennalen betyder detta ett välkommet ifrågasättande av själva utställningsformen, och många verk utmanar föreställningen om vad skulptur är och kan vara. Det är en spännande men inte är helt oproblematisk vändning. Ibland är det svårt att hänga med.