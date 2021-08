Sur start på Wall Street

Efter att under gårdagen ha varit upp på rekordnivåer faller New York-börsen inledningsvis. Detaljhandelssiffror för juli månad som var sämre än väntat har dragit ned investeringshumöret. Samtidigt har också detaljhandelskedjan Walmart presenterat nya delårssiffror som visar på att onlineförsäljningen bromsar in kraftigt samtidigt som försäljningen i jämförbara butiker låg över analytikernas förväntningar, aktien backar i den inledande handeln. Dow Jones industriindex sjunker inledningsvis 0,4 procent, S&P 500 faller 0,4 procent medan Nasdaqs kompositindex sjunker 0,8 procent.