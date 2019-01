Trummorna kanske inte spelar huvudrollen, men det är som att musikens centrum ligger i det explosiva trumspelet. Som om allt utgår därifrån och att den intensiva musiken till stor del komponerats för att Antonio Sanchez ska få ta plats och briljera med sin skicklighet. Inte så konstigt, då Sanchez gjort sig ett namn som supertrummis, både via egna projekt och tillsammans med storheter som Pat Metheny, Chick Corea och Gary Burton.

Musiken som framförs på Fasching är med ett undantag hämtad från det aktuella albumet "Lines in the sand". Sanchez berättar om hur han själv som 21-åring kom från Mexiko till USA för att uppfylla sin dröm om att spela med de bästa musikerna och fördjupa sig i det musikaliska hantverket. I dag är det, som vi vet, svårare än någonsin att ta sig in då landet styrs av, som Sanchez säger, nationalism och populism. Det är vad albumet handlar om: vikten av att känna empati med dem som har det sämre ställt, de som flyr krig och fattigdom.