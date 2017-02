Superspridare förvärrade ebolaepidemin

Sjukvårdspersonal tar hand om kroppen efter en person som dött av ebola. Bilden är tagen 27 februari 2015. Foto: Abbas Dulleh/AP

Hade dessa superspridare spårats i tid hade över hälften av dödsfallen kunnat undvikas.

Det framgår av en ny studie som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Enligt studien svarade 3 procent av de smittade för 61 procent av smittspridningen.

Forskarna konstaterar också att superspridarna i allmänhet var mycket unga människor, under 15 år, eller äldre personer, över 45 år.

Totalt dog över 11 000 personer i epidemin, varav den absoluta merparten i länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia. De första försöken att begränsa spridningen misslyckades och ganska snart tappade myndigheterna kontroll över situationen.

Forskarna har gått igenom data över människor som avled av sjukdomen i Sierra Leones huvudstad Freetown och dess omgivningar mellan oktober 2014 och mars 2015, och sedan begravdes i närheten.

De slår fast att de flesta som smittats inte spred viruset vidare till mer än högst en person.

I stället fördes viruset vidare genom superspridarna. De flesta av dessa var människor som aldrig lyckades ta sig till de vårdcentraler som uppfördes av Röda Korset och andra organisationer. I stället dog de hemma i byn.

– Smittspridning upphörde nästan helt så snart de smittade nådde fram till sjukhus och vårdcentraler. Det var personer som vi inte såg som drev på epidemin, framför allt sådana som dog i hemmet, säger Benjamin Dalziel, populationsbiolog vid Oregon State University i USA och en av forskarna bakom studien.

Han och hans kollegor är inte helt säkra på vilka superspridarna är. Men deras ålderstruktur är talande. Det rör sig om de yngsta och äldsta personerna i samhället – sådana som kan tänkas vara omgivna av många anhöriga, som exempelvis föräldrar och far- och morföräldrar till de yngre personerna, eller vuxna barn i de äldre personernas fall.

Det gäller med andra ord att nå ut till de potentiella superspridarna vid epidemier i framtiden. Lyckas man kan många människoliv räddas.

Fakta: Ebola Ebola, som uppkallats efter floden Ebola i Kongo-Kinshasa, är en infektionssjukdom som hör till gruppen blödarfebrar. Den orsakas av en typ av virus som benämns filovirus.

Inkubationstiden är 2 till 21 dagar från smittillfället. Symptomen är hög feber, muskelsmärtor, huvudvärk och halsont, följt av kräkningar, diarré hudutslag, njursvikt och leversvikt, samt blödningar i inre organ och på huden. Dödligheten ligger i genomsnitt på 50 procent.

De första kända utbrotten ägde rum 1976 i Sudan och Kongo-Kinshasa.

Källa: NE