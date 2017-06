Superrunda av Fowler i US Open

Rickie Fowler leder US Open. Foto: David J. Phillip/AP/TT

Rickie Fowler är rankad nia i världen, men väntar fortfarande på karriärens första seger i en major.

Efter att ha stupat på mållinjen flera gånger är det här kanske veckan då det äntligen händer för den 28-årige amerikanen. Första rundan i US Open var i alla fall av högsta klass när Fowler gick runt på 65 slag, efter att inte ha gjort en enda bogey på svårspelade Erin Hills i Wisconsin. Sju under par är dessutom en tangering av den bästa öppningsrundan någonsin i US Open.

Rickie Fowlers starka öppning räckte till en tidig ledning före engelsmannen Tommy Fleetwood och amerikanerna Brian Harman och Brooks Koepka, som alla gick runt på 67 slag.

De svenska golfarna då?

David Lingmerth och Alex Norén hade båda 73 slag och parkerar någonstans i mitten av resultatlistan, medan Daniel Chopra behövde 77 slag. Henrik Stenson hör till gänget som går ut senare på dagen och har spelat klart först i natt, svensk tid.